Kangurudan yediği yumrukla yere serildi

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; büyük bir kanguru evlerinin ön bahçesinde aylaklık edip çukur kazıyordu. Mitchell Robinson adlı aile babası, kanguruyu uzaklaştırmak için yerden taş benzeri gibi şey aldı. Taşı ona doğru atarken kanguru sıçrayarak Robinson'ı yumruk atarak yere serdi.

Ailenin dostu olduğu belirtilen Tina Grae Rowe, 7News yayın kuruluşuna olayı şu sözlerle anlattı: "Kanguru ona bakıyordu ve o da kanguruyu uzaklaştırmak için bir şeyler aldı. Alır almaz da kanguru ona saldırdı. Devasaydı. Büyük gövdeli erkek bir kanguruydu." Robinson Ailesi'nin anlatımına göre; babaları bu olaydan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Avustralya'da yazın yaşanan orman yangıları nedeniyle çok sayıda kangurunun çimen ve yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine akın ettiği belirtiliyor. Yöre sakinleri kanguruların her yerde dolaştığını ve büyük bir probleme dönüştüğünü savunuyor.

Uzmanlar büyük bir kanguruyla karşılaşılması durumunda yapılacak en iyi şeyin onları yalnız bırakmak olduğunu, aksi halde bu haberde görüldüğü gibi ciddi sorunlara yol açabileceklerini ifade ediyor.