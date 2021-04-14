Kanada’nın Türkiye’ye İHA adımı engel değil

Kanada’nın Türkiye menşei insansız hava araçlarının (İHA) Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalarda kullanıldığı gerekçesiyle ihraç izinlerini iptal etmesi yeni bir tartışma başlattı. Kanada’nın İHA ve SİHA’larda kullanılan elektro- optik teknolojisi için ihraç izinlerini iptal ettiğini belirten savunma kaynakları, şu bilgileri verdi:

AMBARGOYU CATS DELDİ

“Biz oradan sadece elektro-optik kameralar alıyorduk. Ancak yaşanan ambargolar nedeniyle artık bu parçayı hatta daha donanımlısını kendimiz üretiyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dün ve bugün arasında hiçbir şey değişmedi. Zaman zaman siyasi konjonktüre bağlı olarak bu tip haberler yayılıyor. Ancak zaten Türkiye, İHA ve SİHA’larda ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olarak bilinen CATS’i kullanıyor.

HİÇBİR ENGEL YARATMAZ

Bu sistem elektro-optik bir gözden oluşuyor diyebiliriz. Kanada’nın söz konusu ihracat izinlerini iptal etmesi İHA ve SİHA’larımızın görev yapmasına hiçbir şekilde engel değildir. ASELSAN ve diğer dünya devleri arasında yer alan savunma şirketlerimiz bu teknolojiyi üretiyordu. Ambargo ve yasak kararlarıyla bu çalışmalar hızlandı.”

YERLİ GÖZLE UÇUYOR

Hürriyet’in bilgi aldığı savunma kaynakları Kanada kararının zafiyet yaratacak bir durum olmadığını belirterek şunları aktardı: “Sahada aktif olarak tüm İHA ve SİHA’lar sorunsuz, zafiyetsiz şekilde görevlerini icra ediyorlar. Yüzde 93 yerlilik oranıyla tüm bunları biz üretebiliyoruz. Bütün kritik bileşenler, aksamlar, yazılımdan tutun tasarıma kadar tamamen milli ve özgün şekilde Türk mühendisler tarafından geliştirilen sistemleri kullanıyoruz. Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları dışarıya bağlı olmadan kendi ürettiği yerli ve milli kamerasıyla uçuyor. ASELSAN’ın ürettiği elektrooptik keşif ve gözetleme sistemi eşzamanlı hedef takibi yapabiliyor, hareketli hedefin yönünü ve hızını anında belirliyor. Lazer hedef işaretleyicisiyle öne çıkan CATS, çoklu hedef takibi yapabilme kabiliyetine de sahip bulunuyor.”

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