Kanada'nın konuştuğu skandal! Nazi askerini 'kahraman' diyerek alkışladılar

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Kanada'yı dünyanın diline düşüren skandal Cuma günü, Kanada'yı ziyaret eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin parlamentoya hitap ettiği oturum sırasında yaşandı.

AYAKTA ALKIŞLANDI, NAZİ ASKERİ ÇIKTI

Meclis Başkanı Rota, izleyici sıralarında oturan ve oturuma özel davetli olarak katılan 98 yaşındaki Yaroslav Hunka'yı "İkinci Dünya Savaşı'nda Ukrayna'nın bağımsızlığı için Ruslara karşı savaştığı" ifadesiyle takdim etti ve "İşte bir Ukraynalı kahraman, bir Kanadalı kahraman. Ona bütün hizmetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Oturuma katılanlar bu sözler üzerine Hunka'yı ayakta alkışladılar. Ancak herkesin ayakta alkışladığı Hunka'nın daha sonra Nazi bağlantıları ortaya çıktı.



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Patlak veren skandal sonrası açıklama yapan Meclis Başkanı Rota, Hunka hakkında "sonradan daha fazla bilgi edindim ve onu onurlandırma kararımdan dolayı pişmanlık duydum" dedi.

Rota "Parlamentonun diğer üyeleri ve Ukrayna heyetinin ben bu konuşmayı yapmadan önce konudan veya böyle bir niyetim olduğundan haberi yoktu" diye ekledi ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Kanada'daki Yahudi toplumundan ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerden de özel olarak özür diledi.

Muhalefet partilerinden bazı siyasetçiler ise olayı "affedilemez bir hata" diye tanımlayarak Rota'nın istifasını istiyor.

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BAŞBAKAN: DERİN BİR UTANÇ

İstifa çağrılarıyla karşı karşıya bulunan Meclis Başkanı Rota, daha sonra Hunka'nın Nazi bağlantılarından haberdar olmadığını ve onu bu oturuma davet etme hatasına düştüğünü söyledi.

Kanada Cumhurbaşkanı Justin Trudeau da ise olayla ilgili açıklamasında "Bunun yaşanması Kanada parlamentosu ve dolayısıyla tüm Kanadalılar için derin bir utanç" ifadelerini kullandı.



Nazi Almanyası ile ilişkili bir kişinin onurlandırılmasının yankıları Kanada'nın sınırlarını da aşıyor.

Polonya'nın Kanada Büyükelçisi, "Parlamento'nun böylesi canileri temize çıkarması" konusunda özür dilenmesini beklediğini söyledi.

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Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov da bir açıklama yaparak son olayı "rezalet" diye tanımladı."Kanada da dahil birçok Batı ülkesi, İkinci Dünya Savaşı'nda kimin kiminle savaştığını, ne olup bittiğini bilmeyen nesiller yetiştirdi. Faşizm tehdidi hakkında hiçbir şey bilmiyorlar" dedi.



İkinci Dünya Savaşı sırasında binlerce Ukraynalı Almanların safında savaşmış, buna karşılık milyonlarcası da Nazi güçlerine karşı savaşan Sovyet Kızıl Ordusu'na katılmıştı.

Galiçya Tümeni adıyla bilinen ve çoğunluğu Nazi komutası altına giren Ukraynalı gönüllülerden oluşan askeri birim hakkında, Polonyalı ve Yahudi sivilleri öldürme suçlamaları getirilmiş ancak savaş sonrası yargılamalarda bu konuda bir hüküm verilmemişti.

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Galiçya Tümeni 1945 yılında müttefik güçlerine teslim olmadan önce adını Birinci Ukrayna Tümeni olarak değiştirmişti.