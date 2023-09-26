Damat dahil tüm konukların gözleri bağlandı! Sosyal medyanın konuştuğu düğün...

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İngiltere'nin Birmingham bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Lucy Edwards 11 yaşında 'inkontinentia pigmenti' isimli nadir görülen bir hastalık nedeni ile görme yetisini kaybetmeye başladı. 6 yıl sonra, 17 yaşındayken hayatının aşkı Ollie Cave ile tanıştı ancak tanışmalarından kısa bir süre sonra görme yetisini tamamen kaybetti.

Talihsiz kadının yaşadığı sağlık sorunu çiftin mutluluğuna engel olamadı. 2015 yılında tanışan çift 2018 yılında nişanlandı.



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Sosyal medya platformu Instagram'da 1.8 milyon takipçisi olan genç aktivist, 31 Ağustos'ta nişanlısı Ollie Cave ile Londra'da düzenlenen bir törenle evlendi.

DAMADIN VE DAVETLİLERİN GÖZLERİ BAĞLANDI

Düğünlerini planlarken müstakbel eşinin ve konukların töreni kendisi gibi yaşamalarını isteyen Lucy, davetlilerden ve Ollie'den gözlerini bağlamalarını istedi.

Sosyal medyada yayınlanan ve 6 milyondan fazla kez görüntülenen videoda konukların hepsinin gözlerinin siyah birer göz bandı ile kapalı olduğu görülüyor.



Gelin koridordan yürüyüp nikahın kıyılacağı alana gelince davetliler göz bantlarını çıkarıyorlar ancak damat çıkarmıyor ve karısını gözleri kapalı iken öpüyor.

"BANTLARIN HEPSİ GÖZYAŞLARI NEDENİ İLE ISLAKTI"

"Ollie ile tanıştığımda kör bir gelin olacağımı düşünmemiştim." diyen Lucy "Düğün günüm hayatımda en mutlu ama aynı zamanda en üzgün hissettiğim günümdü. İnsanların gözlerini bağlama fikrinden sadece bir kaç kişiye bahsettim. Bu alışılmış bir şey değildi. Ancak düğünde inanılmaz duygusal anlar yaşadık. İnsanların çıkardıkları göz bantlarının çoğu gözyaşları nedeni ile ıslaktı" dedi.



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2020'den beri TikTok'ta kendisi gibi görme engelli insanlar için yayınlar yapan Lucy, düğün videosu ile insanlara mesaj vermek istediğini vurgulayarak, "Bazı anlarda görmek için görme yetisine ihtiyacınız olmadığını göstermek istedim." dedi.

Hastalandığı günden beri bir gün görme yeteneğini kaybedeceğini bildiğini ancak yine de bu duruma alışmanın zor olduğunu belirten Lucy, 'Körlüğün bana verdiği hediyelerden biri de görme yeteneği oldu. Duruma olumlu yönleri ile bakmaya çalışıyorum" dedi.

