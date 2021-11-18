Kanada'da sel nedeniyle 1 kişi öldü, acil durum ilan edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vergide istisna olur mu İşte asgari ücrete etkisiVergide istisna olur mu? İşte asgari ücrete etkisi#Asgari Ücret
Milli takım bombasını patlattı Balotelli...Milli takım bombasını patlattı! Balotelli...#Mario Balotelli
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
Uzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacakMerkez Bankası faiz kararını açıkladıUzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacak?Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Erdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşmeErdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Topkapı Sarayında yeniden sergilenmeye başladı Duyan akın etti...Topkapı Sarayı'nda yeniden sergilenmeye başladı! Duyan akın etti...#Topkapı Sarayı
İki haftadır ortada yok Hayattayım mesajına kimse inanmadıİki haftadır ortada yok! "Hayattayım" mesajına kimse inanmadı #Peng Shuai
Üzücü olay Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruzÜzücü olay! Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruz#Antalya
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
İkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydumİkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydum#Meghan Markle
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat olduOkul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!#Elif Engin
Koronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyorKoronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyor#Bill Gates
Neden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değilNeden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değil! #Natalie Wood
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
HABERLERDünya Haberleri

Kanada'da sel nedeniyle 1 kişi öldü, acil durum ilan edildi

#Kanada#SEL#Acil Durum
Kanadada sel nedeniyle 1 kişi öldü, acil durum ilan edildi

Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, eyalette acil durum ilan edildi.

Haberin Devamı

British Columbia'da 13-15 Kasım tarihlerinde etkili olan yoğun yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle British Columbia'nın Lower Mainland bölgesi ile eyaletin iç kesimlerini birbirine bağlayan yollar trafiğe kapandı.
British Columbia'da kayan toprağın altında kalan 1 kadın hayatını kaybederken eyalette 2 kişiden haber alınamıyor.

Bu arada federal hükümet yetkilileri, askeri personelin helikopterle yüzlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

British Columbia Başbakanı John Horgan, eyalette acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Horgan, acil durum kapsamında, acil ve tıbbi hizmetlerin ihtiyacı olanlara hızla ulaştırılabilmesi için seyahat kısıtlamaları uygulanacağına dikkati çekti.

Gelecek günlerde can kaybı sayısının artabileceğini ifade eden Horgan, eyalette yaşanan felaketin 500 yılda bir gelen türden olduğunu söyledi.

Horgan, halkı stok yapmamaları konusunda uyardı.

Son iki yılda yangın, sel ve kamu sağlığında beklenmeyen zorluklar gibi çeşitli tecrübeler edindiklerini kaydeden Horgan, son 6 aydır kuraklık nedeniyle halkın tahliye edildiği Merritt kentinin bir bölümünün sular altında olduğunu söyledi.

Horgan, bu tarz olayların daha çok yaşanacağı bir gelecek için hazırlanmaya başlamaları gerektiğini dile getirdi.

BİNLERCE HAYVAN TELEF OLDU

British Columbia Tarım Bakanı Lana Popham, felaketler nedeniyle binlerce hayvanın telef olduğunu açıkladı.
Popham, halkın yaralı hayvanlarının tedavisi için veteriner bulmak için telaşla hareket ettiğini ifade etti.

SİLAHLI KUVVETLER GÖNDERİLDİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, British Columbia'da yağışların sellere yol açtığını, bunun insanların hayatlarını etkilediğini ve canlara mal olduğunu ifade etti.

Trudeau, federal hükümetin yerel yönetimlerle irtibatta olduğunu söyledi.

Halka destek vermek adına Kanada Silahlı Kuvvetleri gibi kaynaklarını bölgeye gönderdiklerini kaydeden Trudeau, temizlik ve inşa çalışmaları için yine bölgede olacaklarını vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanada#SEL#Acil Durum

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret