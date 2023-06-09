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Kan donduran keşif: Cansız bedeni iki duvarın arasında gizlenmiş olarak bulundu

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#İspanya#Cinayet#İtiraf
Kan donduran keşif: Cansız bedeni iki duvarın arasında gizlenmiş olarak bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 11:21

İspanya'da 9 yıldır aranan Sibora Gagani'nin cansız bedeni çatı katındaki bir dairenin duvarları arasında bulundu. Kan donduran keşif ülkede şok etkisi yarattı.

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İspanyol polisi 9 yıldır aranan bir kadının cansız bedenini eski erkek arkadaşının evindeki duvarın arasında gizlenmiş olarak buldu.

22 yaşındaki Sibora Gagani, 9 yıl önce erkek arkadaşından ayrıldıktan kısa bir süre ortadan kayboldu. Torremolinos polisi genç kadını bulabilmek için uzun süre çalıştı ancak hiçbir şey bulamayınca onu aramaktan vazgeçti.

Kan donduran keşif: Cansız bedeni iki duvarın arasında gizlenmiş olarak bulundu

KARAKOL PANOSUNDA RESMİNİ GÖRÜNCE İTİRAF ETTİ

Sibora'nın eski erkek arkadaşı Marco Gaio Romeo, yakın tarihli bir aşk ilişkisini öldürmekten geçen ay tutuklanınca genç kadının kaybolmasının arkasındaki büyük sır da ortaya çıktı.

Romeo, ifade için götürüldüğü karakolun panosunda İtalyan-Arnavut kadının resmini gördüğünde polise cinayeti itiraf etti ve eski sevgilisini öldürdüğünü, kalıntılarını asitte eritip sakladığını söyledi. Polis kan donduran itiraf sonrası kapanan davayı geri açtı.

Kan donduran keşif: Cansız bedeni iki duvarın arasında gizlenmiş olarak bulundu

İKİNCİ CİNAYETİ KABUL ETMİYOR

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Marco Gaio Romeo 17 Mayıs tarihinde şimdiki kız arkadaşı 28 yaşındaki Paula'yı öldürmekten gözaltına alındı.

Polis kız arkadaşını 14 yerinden bıçaklayan adamın talihsiz kadının evine girip çıktığını tespit ettikten Romeo'yu yakaladı. 45 yaşındaki adam Paula'yı öldürdüğünü kabul etmese bile, eski kız arkadaşını öldürdüğünü İTİRAF etti.

Bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Romeo o zaman 22 yaşında olan kız arkadaşı Sibora'yı öldürdükten sonra cansız bedeni asitte eritti ve kalıntılarını bir kutuya kaldırarak sakladı.

Kan donduran keşif: Cansız bedeni iki duvarın arasında gizlenmiş olarak bulundu

DUVARA X-RAY CİHAZI İLE BAKILDI

Güvenlik güçleri çiftin kaybolmadan önce birlikte yaşadığı çatı katındaki daireyi inceledi.

İlk soruşturmada zaten aranmış olan daire, Torremolinos'taki El Calvario semtinde bulunuyordu. Polis memurları, duvarın her iki tarafındaki çizgilerin tutarsız olduğunu fark edince iki duvar arasına gizlenmiş tahta sandığı tespit etmek için bir X-ray cihazı kullanıldı.

Kan donduran keşif: Cansız bedeni iki duvarın arasında gizlenmiş olarak bulundu

CANSIZ BEDENİN YANI SIRA BİR BUKET ÇİÇEK BULUNDU

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Duvarı yıkarak tahta sandığı dışarı çıkaran ekipler, kadının kalıntılarının bulunduğu çöp torbalarının yanı sıra bir buket de çiçek buldu.

Polis bulunan insan kalıntıları için henüz DNA testi yapılmadığını duyurdu.

Torremolinos belediye başkanı Margarita del Cid, korkunç keşif sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sibora'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Paula gibi o da dünyada mahrum kaldığı huzuru bulsun." ifadelerini kullandı.

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#İspanya#Cinayet#İtiraf

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