Kan donduran cinayeti evdeki akıllı cihaz çözdü! Dakika dakika kaydetmiş...

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2022 yılının Ekim ayında evinde boğazı kesilmiş halde bulunan 45 yaşındaki Angie White cinayeti yapay zeka destekli bir sanal asistan sayesinde aydınlandı.

İngiltere'nin Swansea bölgesinde yaşayan Angie White'ın komşuları korkunç cinayetin işlendiği gece saat 3 civarında çığlık sesleri duydular. Bunu ön kapıdan çıkıp hızla uzaklaşan bir arabanın sesi takip etti.



45 yaşındaki Angie White/Aile fotoğrafı

POLİSİ ARAYIP İTİRAF ETTİ

Polis geldiğinde evin ön kapısını açık haldeydi ve 45 yaşındaki talihsiz kadının cansız bedeni yatak odasındaydı. Yapılan ön inceleme Angie'nin bıçak darbeleri ile öldürüldüğünü gösteriyordu ancak boğulmaya dair kanıtlar da vardı.

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Polis katilin kim olduğunu araştırmaya başlamadan sabaha karşı 6 civarında bir itiraf telefonu aldı. 45 yaşındaki kadını öldüren kişi 36 yaşındaki kocası Daniel White'dı.

KOCASINDAN KORKTUĞU İÇİN ODASINA KİLİT TAKTIRMIŞ

'Tek istediğim eşyalarımı alıp gitmekti. Tartıştık, onu boğdum ve öldüğünden emin olmak için boğazını kestim' diyen Daniel White cinayeti itiraf etti ancak mahkemeye çıkmayı reddetti.

Adama minimum 20 yıl 10 ay hapis cezası verilmesini isteyen Yargıç Paul Thomas KC, White'ı 'korkak' olarak tanımladı ve "Vahşi bir şekilde öldürdüğü kadının ailesi ve arkadaşlarıyla yüzleşmeye cesareti yok” dedi.

36 yaşındaki katilin daha önce de cinsel saldırı ve tecavüz suçlamaları nedeni ile hapis yattığı öğrenilirken Angie White'ın kocasından uzun süre korktuğu bu nedenle de yatak odasının kapısına kilit taktırdığı ortaya çıktı.



Daniel White/ Güney Galler polisi

SIR PERDESİNİ AKILLI CİHAZ ARALADI

Karısını öldüren adamın mahkemeye çıkmayı reddetmesine rağmen korkunç cinayetin detayları evdeki akıllı bir cihaz sayesinde çözüldü.

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White çiftinin evlerinde sesli komutla elektrikli ev eşyalarını kontrol edebilen bir Amazon Alexa cihazı vardı. Dedektifler çiftin Whatsapp üzerinden tartışmaya başladığını ve son mesajın sabah 03:11'de atıldığını keşfettikten sonra cihazın kaydettiği komutları takip ettiler.

CİNAYET ANLARI DAKİKA DAKİKA TAKİP EDİLDİ

Swansea Kraliyet Mahkemesi'ndeki kayıtlara göre gece saat 03:03'de kadın cihaza komut veriyor ve 'Alexa sesi aç'

Saat 03:16'da kocasının sesi duyuluyor 'Alexa dur'

Daha sonra adamın merdivenlerden aşağı inip cihaza yeniden komut verdiği duyuluyor: 'Alexa ışığı aç'

Ancak ses katılarında adamın nefes nefese olduğu fark ediliyor. Dedektifler Daniel'ın bu noktada aşağı inip bıçağı aldığını düşünüyor.

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Saat 03:18'de adam yatak odası geri dönüyor ve yeniden komut veriyor: 'Alexa ışığı aç'

03:19'da son komut duyuluyor: 'Alexa televizyonu kapat'



Amazon Alexa cihazı/iStock



İNGİLTERE'DE GÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN HABERLERİNDEN BİRİ OLDU

Akıllı cihazdan alınan ses kayıtları ve ele geçirilen diğer kanıtlar Angie White'ın gece 03:03 ve 03:19 arasında boğularak öldürüldüğünü daha sonra da boğazının kesildiğini gösteriyor.



Adalet Bakanlığı sözcüsü, davaya ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtirken korkunç olay bugün İngiltere'nin en çok konuşulan haberlerindenbiri oldu.