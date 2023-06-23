Kan donduran anne: Bebeklerini öldürüp buzlukta sakladı!

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İsmi açıklanmayan 30 yaşındaki annenin, 2018 ve 2019 yıllarında dünyaya gelen bebeklerini doğumlarından bir gün sonra öldürdüğü açıklandı.

"BAKACAK GÜCÜM OLMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Polis,ülkenin kuzeybatısında yer alan Suwon şehrinde yapılan bir soruşturma sırasında kan donduran olayı ortaya çıkardı. Kadının evinde yapılan aramalarda bebeklerlerin cansız bedenleri dondurucuda, plastik torbaların içinde bulundu.

Halihazırda 3 çocuğu olan kadın bebeklerini öldürdüğünü çünkü onlara bakmaya yetecek gücü olmadığını söyledi.

KOCASI: HABERİM YOKTU, ÇOK ÜZGÜNÜM

Polisin yaptığı incelemelere göre kadın bebeklerinden birini evinde diğerini de doğum yaptığı hastanenin yakınında öldürdü ve kocasına bebekleri aldırdığını söyledi.



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Avukatı aracılığıyla açıklama yapan baba cinayetten haberi olmadığını öne sürerek, "Karımın hamile olduğunu biliyordum ama bebekleri öldürdüğünü bilmiyordum. Bana bebekleri aldırdığını söylediğinde ona güvenmiştim. Polis karımı soruşturduğuna bile onun böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Böyle bir şeyin olduğunu bilmemem bence suç. Bebekleri koruyamadığım için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

ANNE TUTUKLANACAK, BABA HALA ŞÜPHELİ

Raporlara göre , polis şu anda kadını gözaltında tutuyor ve soruşturmasının ardından tutuklama emri çıkartmayı planlıyor. Olaydan habersiz olduğunu öne süren baba ise davada şüpheli olmaya devam ediyor.

Çift, Güney Kore'nin kuzeybatısındaki Gyeonggi Eyaleti'nde yaşıyor .İkisi de bir çağrı merkezinde çalışan karı kocanın 8,10 ve 12 yaşlarında üç çocukları daha var.



Güney Kore'de bebek cinayetleri ve kutulara konularak terk edilen bebekler son yıllarda büyük bir problem haline geldi.

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2015'ten bu yana doğan 2.000 çocuğun kayıtsız olduğunun ortaya çıkması ile alarma geçen yerel yönetimler kayıp çocukların peşine düştü.

Resmi raporlara göre 2003 ile 2017 yılları arasında Güney Kore'de toplam 205 BEBEK öldürüldü. Çocuk cinayeti oranı 2009 ile 2011 arasında zirveye ulaştı

Yerel medyada yer alan haberlerde ebeveynlerin erkek çocuk sahibi olmayı tercih etmesi nedeni ile kız çocuklarını kutulara koyarak terk ettikleri öne sürülüyor.