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6 saatlik kaos! Yolcu kemer takmayı reddedince polis baskın düzenledi

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#Uçak#Yolcu#Emniyet Kemeri
6 saatlik kaos Yolcu kemer takmayı reddedince polis baskın düzenledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 12:19

Kos Adası'ndan İngiltere'nin Manchester kentine giden bir uçakta, yolculardan birinin emniyet kemeri takmayı reddetmesi ile büyük bir kaos yaşandı.

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21 Haziran Çarşamba günü Kos Adası'ndan İngiltere'nin Manchester kentine giden TUI uçağının yerel saatle 01:25'de kalkması gerekiyordu ancak yolculuk tam 6 saatlik bir kaosa dönüştü ve polis baskını ile sonuçlandı.

"ÇOCUĞUM ÇOK KORKUYOR, UÇMAK İSTEMİYOR"

Manchester Evening News'e konuşan bir yolcu, uçaktaki yolculardan birinin henüz uçak kalkmadan sorun yaşamaya başladığını belirterek, "Uçuş görevlileri emniyet kemerlerini kontrol etmeye geldiler. Kadın, çocuğunun çok korktuğunu ve uçmayı reddettiğini söyledi. Uzun süren ikna çabalarından sonra sonunda başardılar ve uçak havalandı. Havadayken her şey yolunda görünüyordu, tek bir ses bile çıkmadı" dedi.

6 saatlik kaos Yolcu kemer takmayı reddedince polis baskın düzenledi
EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYI REDDETTİ

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İsmi açıklanmayan yolcuya göre asıl kaos uçağın inişe hazırlandığı zaman başladı.

Uçuş görevlileri iniş için hazırlıklara başladılar ve yeniden yolcuların kemerlerini kontrol ettiler. Aynı kadın bu kez çocuğu korktuğu için emniyet kemeri takmayı reddetti.

Yaşanan tartışma sonrası ayağa kalkıp birden bağırmaya başlayan kadın çocuğunu tutmayacağını ve emniyet kemeri takmayacağını tekrarladı.

YOLCULAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Manchester Evening News'e konuşan yolcuya göre, uçaktaki diğer yolcular kadına tepki göstermeye başladı:

"Diğer yolcular kadına bağırmaya başladı. Bazıları ona oturmasını söylerken, bazıları ona bencil dedi. Hatta küfür edenler oldu. Ancak her şey daha yeni başlıyordu..."

6 saatlik kaos Yolcu kemer takmayı reddedince polis baskın düzenledi

İNİŞ YAPAMAYAN UÇAK HAVADA TUR ATTI

Uçağın pilotu güvenlik prosedürleri tamamlanamadığı için iniş yapamayacağını belirtti ve uçak havada tur atmaya başladı.

Radar görüntülerinde uçağın iniş yapmadan önce havada döndüğü görülüyor.

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

uçak nihayetinde Manchester havalimanına indiğinde, havadaki kaostan bitkin düşen yolcular bu kez de uçakta beklemek zorunda kaldılar. Çünkü polis uçağa baskın düzenledi.

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Sosyal medyaya düşen görüntülerde polislerin uçağa giriş yaptığı ve kadını götürdüğü görülüyor.

6 saatlik kaos Yolcu kemer takmayı reddedince polis baskın düzenledi

TUI sözcüsü 'rahatsız edici yolcunun' polisler eşliğinde uçaktan çıkarıldığını doğruladı ve "Yolcularımızın ve mürettebatımızın emniyeti her zaman en büyük önceliğimizdir ve uçuşlarımızda rahatsız edici davranışlara karşı sıfır tolerans politikamız vardır. İlgili müşteri, iniş sırasında polis tarafından karşılandı ve uçaktan indirildi. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

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#Uçak#Yolcu#Emniyet Kemeri

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