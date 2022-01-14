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Kameraya böyle yakalandı: Güzelliği göreni büyüledi!

#Avustralya#Battaniye Ahtapotu#Resif
Kameraya böyle yakalandı: Güzelliği göreni büyüledi

Gerek görüntüleri gerekse yıllardır çözülmeye çalışılan davranışlarıyla deniz canlıları arasında çok özel bir yere sahip olan ahtapotlar çekingenlikleriyle tanınıyor ve insanlardan kaçarak yaşıyor. Çok nadir görülen bir ahtapot türü olan 'battaniye ahtapotu' 2002 yılından sonra kameralara ilk kez yakalanarak bir kez daha görüntüsüyle herkesi büyüledi.

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Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan Büyük Set Resifi’nde nadir görülen battaniye ahtapotu, dalgıç Jacinta Shackleton’ın kamerasına yansıdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Shackleton, “Bugün dalışta inanılmaz bir şey oldu ve bir battaniye ahtapotu ile karşılaştım. Bu hayvanlar, tüm yaşam döngülerini açık okyanusta geçiren, nadir görülen bir pelajik ahtapot türüdür. İlk ve son olarak 2002’de görülmüştü” dedi.

Kameraya böyle yakalandı: Güzelliği göreni büyüledi

“HAYATIMDA BİR KEZ TECRÜBE EDEBİLECEĞİM BİR KARŞILAŞMA”

Shackleton, nadir görülen bu ahtapota rastladığı için çok minnettar olduğunu ve şanslı hissettiğini ifade ettiği paylaşımında, “Nadir Battaniye Ahtapotu. Perşembe günü genç bir dişi battaniye ahtapotuyla karşılaşmamdan birkaç görüntü paylaşıyorum. Renkleri inanılmazdı ve suda hareket edişini izlemek büyüleyiciydi. Kesinlikle hayatımda bir kez tecrübe edebileceğim bir karşılaşma, çok minnettarım” ifadelerine yer verdi.

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Kameraya böyle yakalandı: Güzelliği göreni büyüledi

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BATTANİYE AHTAPOTU NEDİR?

Tremoktopus, subtropikal ve tropikal denizlerde orta sularda ortaya çıkan dört tür içeren pelajik sefalopod cinsidir. Genellikle battaniye ahtapotu olarak bilinirler ve yetişkin dişilerin sırt ve sırt yanı kollarını bağlayan uzun, şeffaf ağlardan ötürü bu adı almışlardır.

Diğer kollar çok daha kısadır. Dişilerin boylarının 2 metreye kadar ulaşabildiği ifade edilmektedir.

Kameraya böyle yakalandı: Güzelliği göreni büyüledi

Battaniye ahtapotuna bu alışılmadık ve büyüleyici güzelliği sağlayan şeffaf ağlar ise sadece türün dişisine özgü ve bilim insanlarına göre dişi battaniye ahtapotları bu özelliklerini düşmanlarından korunmak için kullanıyor.

Battaniye ahtapotlarını şimdiye kadar neredeyse bir avuç insan tarafından görüntülenebildi, bu yüzden de deniz dünyasının en gizemli canlılarından biri haline geldi.

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#Avustralya#Battaniye Ahtapotu#Resif

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