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Kaldırıma oturana para cezası var

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#Venedik#İtalya#Turist
Kaldırıma oturana para cezası var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 07:00

Kitlesel turizmin yarattığı sorunlarla boğuşan İtalya’da turistlerle ilgili önlemler artırıldı. Üstü çıplak dolaşan, gelişigüzel şekilde kaldırım merdiven ve köprülere oturanlara para cezası kesiliyor.

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Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Venedik, İtalya’da kitlesel turizmin sıkıntılarının en görünür olduğu kentlerden. Daha önce günübirlik geziler için kente giriş ücreti uygulama kararı veren belediye, bu planını 2024 yılına erteledi. Ancak ziyaretçilerin vücutlarının üst kısmı çıplak dolaşması, kanallarda yüzmesi ve gelişigüzel bir şekide kaldırımlara, merdivenlere ve köprülere uzanmaları yasak. Yasaklara uymayanları ise para cezaları bekliyor.

Kaldırıma oturana para cezası var

Venedik haricinde plajları turistlerin hücumuna uğrayan Sardunya adası da yasaklarla kalabalığı zapt etmeye çalışan bölgeler arasında. Yıllık 600 binden fazla turistin ziyaret ettiği Lampedusa, Linosa ve Procida adalarına turistlerin özel araçlarını getirmeleri yasak. Cenova yakınlarındaki Portofino kasabasında ise turist yoğunluğundan oluşan yaya trafiğine karşı trafik polisleri devreye giriyor.

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#Venedik#İtalya#Turist

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