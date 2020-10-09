Kaldığı otel hakkında kötü yorum yapınca tutuklandı!

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında şu anda sadece iç turizme izin verilen Tayland'da şaşırtıcı bir olay yaşandı.

Tayland'da ikamet eden ve çalışan bir ABD vatandaşı olan Wesley Barnes adındaki bir adam ülkenin ünlü otellerinden birinde tatil yaptı.

Barnes daha sonra bir internet sitesinde kaldığı otelle ilgili olarak oldukça kötü eleştiriler içeren yorumlar yaptı.

Yorumların internette yayınlanmasının ardından Barnes, bu konuda son derece katı kuralları olan Taylandlı yetkililer tarafından tutuklandı.

Tutuklanan ABD'li iki gecesini nezarette geçirdikten sonra otel yönetimi ve güvenlik güçleriyle yaptığı anlaşma sonucunda serbest kaldı.

Barnes hakkında dava açılmasından da vazgeçildi.

Wesley Barnes, şayet hakkında dava açılsaydı iki yıl hapis cezası alacak ve 200 bin baht (yaklaşık 5 bin 500 euro) para cezası ödemek zorunda kalacaktı.

Barnes'ın otelle ilgili yaptığı ve daha sonra silinen yorumlarında personelin dost canlısı olmadığını ve sanki otelde kimseyi istemiyorlarmış gibi davrandığını yazmıştı.