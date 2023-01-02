Kâbusun yeni adı XBB.1.5! Önce ABD şimdi de İngiltere... Uzman isim en çok etkilenen yaş grubunu açıkladı

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya XBB.1.5 haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda.

İlk olarak New York'ta görülen varyant kısa sürede ülke genelinde hızlı bir yayılım gösterdi.

Son veriler XBB.1.5'in vakaların yüzde 41'ini oluşturduğunu gösteriyor. Uzmanlar sadece 7 gün önce bu oranın yüzde 21 olduğunun altını çiziyor.

Söz konusu varyanttan etkilenen bir diğer ülke ise İngiltere'de XBB.1.5 vakalarının tırmandığı ülkede sağlık uzmanlarından dikkat çeken bir uyarı geldi.

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Dünya genelinde 650 milyondan fazla insana bulaşan Koronavirüs, 6.5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.

Warwick Üniversitesi'nde bir virolog olan Profesör Lawrence Young, koronanın bu varyant ile kendisini hatırlattığının altını çizdi.

'Bu Covid-19 konusunda kayıtsız kalamayacağımıza dair keskin bir hatırlatma' diyen Young XBB.1.5'ten en çok etkilenen yaş grubunu da açıkladı.

İngiliz uzman, 'XBB.1.5 varyantı oldukça bulaşıcıdır ve New York'ta, özellikle yaşlılar arasında artan hastane yatışların nedenidir' dedi.

CDC AÇIKLADI: BASKIN VARYANT OLMASINI BEKLİYORUZ

Konu ile ilgili CDC adına açıklama Dr. Barbara Mahon, XBB.1.5'in ülkenin kuzey bölgelerinde baskın varyant olmasını beklediklerinin altını çizdi.

Mahon açıklamasında söz konusu varyantın ülke genelinde yayılma trendinde olduğu bilgisine de yer verdi.

EK MUTASYON SAYESİNDE BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIYOR MU?

Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir virolog olan Andrew Pekosz ise XBB.1.5'in hücrelere daha iyi bağlanmasını sağlayan ek bir mutasyona sahip olduğu için yüksek derecede bağışıklıktan kaçıyor gibi göründüğünü söyledi.

Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.

Pekosz, CNBC'ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Virüsün içeri girmede daha verimli olması için hücrelere sıkıca bağlanması gerekiyor ve bu, virüsün insanları enfekte etmede biraz daha verimli olmasına yardımcı olabilir'

Mahon, söz konusu varyantın hızla yayılmasına rağmen, XBB.1.5'in daha ciddi hastalığa neden olduğuna veya enfekte olanlar için önceki türlere kıyasla daha büyük bir tehlike oluşturduğuna dair çok az gösterge olduğunu söyledi.