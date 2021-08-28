Kabil’de saldırı tahliyeyi daha da zorlaştırdı: Şimdi de DEAŞ-H paniği

CAN havliyle ülkelerinden ayrılmaya çalışan Afganların tahliyesi, önceki gün Batılı ülkelerin peşi sıra yayımladıkları güvenlik uyarılarının ardından gerçekleşen bombalı saldırı ile daha da kaotik bir hal aldı. Havalimanı kapısı yakınlarında gerçekleşen intihar saldırısı sonucu en az 170 Afgan sivil ve 13 Amerikalı asker öldü, onlarca kişi yaralandı.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ’ın Horasan grubu olarak bilinen Afgan kolu üstlenirken Taliban sorumluluğu Amerika’ya attı. Peki DEAŞ-H nereden çıktı, nasıl birden bire Afganistan gündeminin en üst sırasına oturdu?

NE ZAMAN, NASIL DOĞDU

DEAŞ-H, 2013’te kurulan DEAŞ’ın Pakistan-Afganistan koluna verilen isim. İlk olarak 2015’te ortaya çıkan grup, Taliban’ın şeriat yorumlamasını yeterince katı bulmuyor ve bu nedenle de Taliban’ı “kâfir” olarak nitelendiriyor.

Örgüt, DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de gücünü kaybetmesinin ardından Afganistan’a kaçan militanların katılımıyla büyüdü.

Horosan; Afganistan, Pakistan, İran ve Orta Asya’nın bazı kısımlarını kapsayan bölgeye verilen isim. BMGK’nın temmuz ayında yayınladığı rapora göre 500 ila birkaç bin arasında militana sahip.

TALİBAN’A KARŞI TUTUMU NE

DEAŞ-H ve Taliban, her ikisi de Sünni mezhebinden olsa da rakip iki örgüt. İki grup militanları sık sık karşı karşıya gelse de DEAŞ’ın genelde Afganistan’ın doğusunda, İran sınırındaki Şii nüfusu hedef alması nedeniyle Taliban’ın örgütle mücadelede isteksiz davrandığı yorumları yapılıyordu.

DEAŞ, Taliban’ı cihat hedefinden sapmakla, Amerikalılarla masaya oturmakla suçlarken şimdi Taliban’ın oluşturacağı hükümete karşı ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu da DEAŞ konusunda Taliban ve Batı’yı aynı tarafa çekiyor.

YÖNETİCİSİ YAKALANMIŞTI

Bugün Taliban’a karşı direniş gösteremeyen Afgan ordusu 2019 yılında DEAŞ-H’nin yenildiğini ilan etmişti. Yine de örgüt, o tarihten sonra da bombalı eylemlerine devam etti ve cami, hastane gibi yapıları hedef almayı sürdürdü.

DEAŞ’ın Horasan kolu sorumlusu Abdullah Orakzai, Nisan 2020’de Afganistan’ın güneyinde yakalanmıştı. Ondan önceki iki örgüt liderinin ise öldürüldüğü biliniyor.

PENTAGON: İKİ DEĞİL BİR SALDIRI OLDU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), önceki gün Kabil’de iki değil bir bombalı saldırı olduğunu, Baron Otel yakınlarında bir patlama yaşanmadığını açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William Taylor ve Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenledikleri basın toplantısında, Afganistan’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kabil’deki Havalimanı yakınlarındaki Baron Otel önünde ikinci bir patlamanın olduğu haberlerini yalanlayan Taylor, “Abbey kapısındaki patlama ile ilgili daha çok detay paylaşacağız ancak Baron Otel ya da yakınlarında ikinci bir saldırı olduğuna inanmıyoruz. Sadece 1 tane intihar bombacısı vardı. Bu haberlerdeki yanlışlık nasıl ortaya çıktı bilmiyoruz ama bu tarz olaylarda kafa karışıklığı olması normal” dedi. Pentagon, ilk açıklamalarında Baron Otel’in dışında ikinci bir patlama olduğunu bildirmişti.

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