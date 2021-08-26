Son dakika: Taliban sözcüsü açıkladı... İşte Afganistan'daki yeni yasaklar

Taliban'ın tek bir kurşun atmadan Kabil'e girmesinin yankıları sürüyor.

Ülkenin çoğunluğunda kontrolü sağlayan örgütün atacağı adımlar merakla beklenirken, Taliban'ın nasıl bir ülke dizayn etmeye hazırlandığı yavaş yavaş netlik kazanıyor.

New York Times'a (NYT) konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, yeni dönemde ülkede nelerin yasaklanacağını açıkladı.

Mujahid, ülkede müziğin yasaklanacağını ve kadınların birkaç gün süren gezilerde erkek bir refakatçiye ihtiyaç duyacağını söyledi.

Mujahid, 'Müzik İslam'da yasak. Biz insanları bu tür şeyleri yapmamaya ikna edebileceğimizi umuyoruz' ifadelerini kullandı.

Sözcü, kadınların başörtüsü taktıkları sürece gelecekte okula ve işlerine dönmelerine izin vereceğini söyledi.

Taliban'ın bir önceki yönetimine kıyasla daha liberal olacağını iddia eden Mujahid, 'Geleceği inşa etmek ve geçmişte olanları unutmak istiyoruz' dedi

Taliban'ın intikam almak için harekete geçtiği iddialarını yalanlayan sözcü, gelecekte uluslararası toplumla birlikte çalışabilmeyi umduklarını da sözlerine ekledi.

Geçerli seyahat belgesi olan herkesin ülkeden ayrılabileceğinin altını çizen Mujahid ABD'nin tahliye eforunu eleştirdi.

Sözcü konu ile ilgili 'Ülkemize müdahale etmemeli ve insan kaynaklarımızı, doktorları, profesörleri ve burada ihtiyacımız olan diğer insanları almamalılar' ifadelerini kullandı

Mujahid, 'Bu insanlar ABD'de aşçı veya bulaşıkçı olacaklar. Bu insanlık dışı' dedi.

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