Johnson’dan 6 maddelik Rusya planı

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İngiltere’nin gerek yaptırımlar gerekse askeri ekipman yardımlarıyla Ukrayna’ya verdiği açık destek ise Rusya tarafından tepkiyle karşılanıyor.

RUSYA: UNUTMAYACAĞIZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, önceki gün yaptığı açıklamada, “İngilizlerin Kiev rejimi ve Ukrayna’daki aşırı milliyetçi güçlerle işbirliğini, bugünlerde Donbas’ın sivil nüfusuna ve Rus ordusuna karşı kullanılan İngiliz silahlarının devam eden tedarikini unutmayacağız” dedi. Buna karşılık Johnson, dün Rusya’yı yenmek için 6 maddelik bir plan hazırladıklarını açıkladı. Johnson’ın açıkladığı plan özetle şu şekilde:

Ukrayna’da insani yardımlar ve tahliye koridoları için uluslararası koalisyon oluşturulmalı.

Ukrayna savunmasına askeri ekipman desteği sağlanmalı.

Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanmalı.

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Rusya’nın saldırgan tavrı normalleştirilmemeli.

Diplomatik girişimlere hız verilmeli.

Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma hattı güçlendirilmeli.