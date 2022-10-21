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Joe Biden bir kez daha dünyanın diline düştü... Kürsüde ne yapacağını şaşırdı, yolunu bulamayınca aşağı inemedi

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#Joe Biden#Kürsüde Kriz#ABD
Joe Biden bir kez daha dünyanın diline düştü... Kürsüde ne yapacağını şaşırdı, yolunu bulamayınca aşağı inemedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 13:14

ABD'nin olaylı geçen son seçimlerinde Donald Trump'ı alt ederek 4 yıllığına başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'la ilgili tartışmalar bir türlü sonlanmıyor. İleri yaşı yüzünden eleştirilerin odağında olan Biden, bir kez daha bu eleştirileri haklı çıkaracak hareketleriyle gündemde...

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Joe Biden, başkanlığa seçildiği günden beri koronavirüs salgını, ABD’yi saran ekonomik sıkıntılar ve son olarak da Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaş gibi büyük bir sorunlar yumağının arasında kaldı.

Yaklaşan ara seçimler öncesi seçmenlerin desteğini yeniden kazanmak isteyen ve OPEC+ krizinin etkisini azaltmaya çalışan Biden, dün gerçekleştirdiği Pittsburgh ziyaretinde önemli bir altyapı hamlesi olan Fern Hollow Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Joe Biden bir kez daha dünyanın diline düştü... Kürsüde ne yapacağını şaşırdı, yolunu bulamayınca aşağı inemedi
Joe Biden konuşmasını tamamlamadan önce her şey yolundaydı

Biden, 9 ay önce harap halde olan köprüyü onaracağına söz vermiş ve imkanlarını seferber etmişti. Dün yaptığı açılışta da bunu siyasi bir zafer olarak gösteren ABD Başkanı kendine puan toplamak istedi.

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Ancak bir kez daha tüm dünyanın ilgisi bu hamleye değil, Biden’ın kürsüdeki hareketlerine yöneldi.

Son aylarda sürekli olarak gaflarıyla gündeme gelen ve Demans hastası olduğu iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden, aynı gaflardan birini daha yapınca, deyim yerindeyse, bir kez daha alay konusu haline geldi.

Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında konuşan Joe Biden, törenin bitmesinin ardından sahnede arkasını döndü ve boşluğa doğru bir şeyler söyledi.

Joe Biden bir kez daha dünyanın diline düştü... Kürsüde ne yapacağını şaşırdı, yolunu bulamayınca aşağı inemedi
Biden'ın neredeyse baş düşmanı olan Texas Senatörü Ted Cruz, bu tür gafları sürekli sosyal medya hesabından paylaşıyor

Ardından kürsüde yönünü şaşıran ve ne yapacağını bilemeyen Biden, kendi etrafında bir tur atarak gideceği yeri bulmaya çalışmasının ardından görevlilerin yönlendirmesiyle koşarak sahneden indi.

Töreni canlı yayınlayan Beyaz Saray sosyal medya hesapları yüzünden bu anlar bir anda sayısız kişi tarafından görüldü ve paylaşıldı.

Biden daha önce de bu tür davranışlarıyla gündeme gelmiş, ABD'de muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti'nin 'artık görevden alınmalı' eleştirilerine maruz kalmıştı.

Joe Biden bir kez daha dünyanın diline düştü... Kürsüde ne yapacağını şaşırdı, yolunu bulamayınca aşağı inemedi
Bu yılın haziran ayında elindeki bir kopya kağıdından bir şeyler okurken yakalanan Joe Biden nisan ayında da boşlukla tokalaşmış, yani karşısında kimse yokken havaya elini uzatarak biriyle tokalaştığını sanmıştı.

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