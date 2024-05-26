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Jens Stoltenberg: Bırakalım Ukrayna Rusya’yı hedef alsın

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#Stoltenberg #UKRAYNA#RUSYA
Jens Stoltenberg: Bırakalım Ukrayna Rusya’yı hedef alsın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 07:00

Hafta arası Çekya’nın başkenti Prag’da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde İttifak Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya Batı’nın verdiği uzun menzilli silahları Rusya topraklarına karşı kullanma izni verilmesini talep etti.

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Stoltenberg, “Saldırgan Rus kuvvetleri özellikle Ukrayna’nın Harkiv şehri istikametinde hücum ederken, Ukrayna’ya kendisini gerektiği gibi savunma hakkı tanınmalı. Ukrayna’ya özellikle uzun menzilli silah sağlayan müttefik ülkeler koydukları çekinceleri kaldırarak Kiev yönetiminin bu silahları meşru müdafaa çerçevesinde Rusya topraklarına karşı kullanmasına izin vermeli. Kimi ülkeler bu yasağı zaten kaldırdı. Şimdi tüm Batı müttefikleri bu adımı atmalı” dedi. Ukrayna’ya silah veren bazı Batılı devletler, bu silahların Rusya içlerine yönelmesi halinde Moskova’nın bunu provokasyon olarak algılayıp karşılık vermesinden ve savaşın yayılmasından endişe ediyor. Ukrayna halihazırda kendi imkanlarıyla Rusya topraklarına saldırı düzenliyor. 

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#Stoltenberg #UKRAYNA#RUSYA

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