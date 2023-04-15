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Japonya'yı ayağa kaldıran olay! Başbakana sis bombası atıldı

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#Fumio Kişida#Japonya#Sis Bombası
Japonyayı ayağa kaldıran olay Başbakana sis bombası atıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 09:53

Japonya başbakanı Fumiyo Kişida, Wakayama vilayetindeki Saikazaki limanında konuşma yapmaya hazırlandığı sırada yanına sis bombası atıldı. Başbakan hızla olay yerinden uzaklaştırılırken şüphelinin yaka paça gözaltına alındığı görüldü.

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Japonya başbakanı Fumiyo Kişida, yerel seçimler dolayısıyla başlattığı seçim kampanyası kapsamında Wakayama vilayetindeki Saikazaki limanını ziyaret etti.

Kişida limanda bir konuşma yapmaya hazırlanırken kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından başbakana sis bombası atıldı.

Japonyayı ayağa kaldıran olay Başbakana sis bombası atıldı

BAŞBAKAN TAM ZAMANINDA BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yerel basında çıkan haberlere göre, güvenlik güçleri tam anında müdahale ederek başbakanı bölgeden uzaklaştırdı.

YAKA PAÇA GÖZLATINA ALDILAR

Uluslararası ajansların servis ettiği görüntülerde sis bombasını attığı düşünülen bir şahsın etkisiz hale getirildiği ve gözaltına alındığı görüldü.

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Adı ve soyadı açıklanmayan şüpheli sadece 'genç bir adam' olarak tanımlanırken sivil polislerin adamı yaka paça yakaladığı ve yerde sürüklediği görüldü.

Japonyayı ayağa kaldıran olay Başbakana sis bombası atıldı

ŞÜPHELİ YAKALANDIKTAN 10 SANİYE SONRA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Şüphelinin yakalanmasından 10 saniye sonra büyük bir patlama sesi duyulurken, görgü tanıkları insanların bir anda çığlık atmaya başladığını ve patlamanın hemen ardından birinin tutuklandığını gördüklerini söylediler.

Kişida olay sonrası seçim kampanyasına devam edeceğini belirterek, "Polis konuşma öncesindeki yüksek patlama sesinin sebebini araştırıyor. İnsanların endişelenmesine neden olduğum için üzgünüm. Ülkemiz çok önemli bir seçim sürecinde, devam etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Japonyayı ayağa kaldıran olay Başbakana sis bombası atıldı

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Şüpheli saldırı, bu ayın sonlarında Japonya parlamentosunun alt kanadı için yapılacak ara seçimler ve Kişida'nın Mayıs ayında Hiroşima'da ev sahipliği yapacağı G7 zirvesi öncesi geldi.

Eski başbakan Shinzo Abe'nin bir seçim kampanyası konuşması yaparken öldürülmesinden sadece dokuz ay sonra gerçekleşen saldırı ülkede şok etkisi yaratırken Abe suikastındaki güvenlik boşlukları yeniden gündeme geldi.

Japonyayı ayağa kaldıran olay Başbakana sis bombası atıldı

67 yaşındaki Japon siyasetçi 8 Temmuz 2022'de seçim kampanyası konuşması sırasında vurularak hayatını kaybetmişti. Saldırgan "ailesinin dağılmasına yol açan dini bir örgütle olan bağlantısı" nedeniyle Şinzo Abe'ye kin güttüğünü ve başbakanı kendi yaptığı silahla öldürdüğünü açıklamıştı.

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Ülkede süren uzun tartışmalar sonrası Japon polisi Abe suikastında güvenlik açıkları olduğunu kabul etmiş ve bundan sonra daha geniş güvenlik önlemlerinin alınacağını duyurmuştu.

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#Fumio Kişida#Japonya#Sis Bombası

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