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Japonya'dan Pfizer'ın takviye doz Kovid-19 aşısına onay

#Kovid Aşısı#Japonya#Pfizer
Japonyadan Pfizerın takviye doz Kovid-19 aşısına onay

Japonya'da, aşı üreticisi Pfizer'ın, Kovid-19'a karşı takviye doz için yaptığı başvuru onaylandı.

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Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı Kovid-19 Uzman Heyeti, Pfizer'ın destekleyici dozuna "kullanım izni" verdi.

Heyet, denizaşırı klinik testlerinde Pfizer aşısının 3. dozu vurulan deneklerin, 2. doz sonrasındaki dönemden 3 kat fazla antikor ürettiğini bildirdi.

Takviye dozun, başta sağlık çalışanlarına olmak üzere 18 yaş ve üzerine aralık ayından itibaren uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

Heyet, yaş haddinin düşürülmesine yönelik Pfizer'ın destekleyici dozunun, 18 yaş altı kişiler üzerindeki testlerinin sonuçlarını bekleyeceklerini bildirdi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 725 bin 302, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 335’e yükseldi.

Ülke genelinde 92 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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