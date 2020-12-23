Japonya’dan İngiltere'ye seyahat kısıtlaması tedbiri

Kovid-19 salgınında virüse dair mutasyon endişesi tüm dünyayı alarma geçirirken Japonya hükümetinden konuyla ilgili yeni adım geldi. Koronavirüsün yeni bir varyantına İngiltere'de rastlanması ile ilgili değerlendirmede bulunan Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, ülkesinin bölgeye yönelik seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırma kararı aldığını açıkladı.

Yarın itibariyle yürürlüğe girecek uygulama kapsamında Japonya'nın şimdilik İngiltere'den yeni girişlere izin vermeyeceğini ifade eden Kato, ülkesinde yaşayanların İngiltere'ye belirli koşullar altında gerçekleştirebildiği 7 güne kadarki iş seyahatlerinde ise ülkeye dönüşte 14 günlük öz karantina uygulamasının geri getirileceğini belirtti.

Kato ayrıca, 27 Aralık'tan itibaren İngiltere'den dönen Japon vatandaşlarından ülkeden ayrılmalarından önceki 72 saat içinde test edildiklerine dair kanıt sunmalarının isteneceğini ifade etti. Kato, insanların sağlığını korumaya devam edecek olan Japonya hükümetinin önceliğinin herkesin güvenli bir yıl sonu geçirmesi olduğunu da sözlerine ekledi.



GİRİŞ İZNİ SINIRLIYDI

Kovid-19 salgını nedeniyle İngiltere'den ülkeye giriş hakkına yalnızca Japon vatandaşları ve ikamet statüsüne sahip yabancılar ile kısa süreli iş seyahatinde olanların belirli şartlar altında sahip olduğu Japonya’da, turistlerin ise ülkeye girişine izin verilmiyordu.

DÜNYA ALARMDA

İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni bir mutasyonunun ortaya çıkması dünyayı alarma geçirmiş, haberin ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40'dan yakın ülke uçuş kısıtlamaları ve sınır tedbirlerini hayata geçirmişti.

Japonya hükümetinden daha önce yapılan açıklamada ise mutasyona uğrayan söz konusu virüs türüne ülke sınırlarında henüz rastlanmadığı belirtilmişti.