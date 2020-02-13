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Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:49,Son Güncelleme:/

Japonya'da koronavirüsten ilk ölüm

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Japonya'da koronavirüsten ilk ölüm

Japonya'da koronavirüsü teşhisi konulan bir kişi hayatını kaybetti. Vaka, ülkede koronavirüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsünden dolayı Japonya'da bir kişi hayatını kaybetti. 80'li yaşlarda olduğu belirtilen kadının, başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde hayatını kaybettiği açıklandı. Daha önce korona virüsü teşhisi konan kadının ölüm nedeninin ise virüsün neden olduğu zatürre olduğu belirtildi.

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Yokohama'daki karantina gemisinde vaka sayısının bugün 219'a çıktığı Japonya’da, bir taksi şoförü ve bir doktorun da enfekte olduğu anlaşılmıştı. Ülke genelindeki vaka sayısı 250'yi bulurken, son gerçekleşen ölüm ise korona virüsü kaynaklı ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

 

 

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