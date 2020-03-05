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İHA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 12:40,Son Güncelleme:/

Japonya’da Corona Virüsü vaka sayısı bin 36'ya yükseldi

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Japonya’da Corona Virüsü vaka sayısı bin 36'ya yükseldi
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Japonya’da şimdiye dek tespit edilmiş toplam Corona Virüsü vakası sayısının bin 36'ya yükseldiği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü Corona Virüsü Japonya’da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve eyalet hükumetlerinin verilerine göre, son tespit edilen vakalar ülke genelindeki toplam vaka sayısını bin 36'ya taşıdı.

Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 706 yolcu ve mürettebatın toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtilirken, toplam vakaların 330'unu ise ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirilen vakalar ve hükumetin daha önce Wuhan'dan tahliye ettiği kişilerin oluşturduğu kaydedildi.

En fazla vaka Hokkaido'da

Eyaletlere göre dağılımda, Hokkaido 82 vaka ile virüsün en fazla görüldüğü bölge olurken, Hokkaido'yu 49 vaka ile Aichi izledi. Tokyo'da 44 vaka tespit edildiği bildirilirken, Kanagawa'dan 31, Osaka'dan da 17 vaka belirlendi. Diğer vakalara ise ülke genelindeki farklı eyaletlerden rastlandı. Ayrıca bugün Batı Japonya'daki Shiga eyaletinde ilk Corona Virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.

Durumları ciddi

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde 58 Corona Virüsü hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Söz konusu hastaların 34'ünün Diamond Princess adlı geminin yolcularından olduğu belirtildi. Solunum desteği alan hastaların tedavisinin yoğun bakım ünitelerinde devam ettiği öğrenildi.

Taburcu edildiler

Ayrıca çarşamba gününe kadar, 181'i Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere toplam 229 hastanın iyileşme göstererek sağlık kuruluşlarından taburcu edildiği vurgulandı.

Bilanço ağırlaşıyor

Son olarak daha önce Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından birinin daha hayatını kaybettiği açıklanmış, gemi yolcuları arasından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmişti. Gemi yolcuları haricinde, Japonya'nın farklı bölgelerinden de 6 kişi Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının toplam sayısı 13'e çıkmıştı.

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