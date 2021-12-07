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Japon milyarder uzaya gidiyor... Dönerken yanında getireceği şey şaşırttı

#Yusaku Maezawa#Uluslararası Uzay İstasyonu#Uzay Turizmi
Japon milyarder uzaya gidiyor... Dönerken yanında getireceği şey şaşırttı

İnsanlığın elde ettiği bilimsel ve teknolojik ilerlemeler bir zamanlar sadece romanlarda yer alırken artık gerçeğe dönüştü. Uzay turizmi hayalleri kuran iş insanları ve dünyanın sayılı zenginleri rüyalarını bir bir gerçekleştirirken bu seriye son halkayı Japon iş insanı Yusaku Maezawa ekleyecek...

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Japon milyarder Yusaku Maezawa, yarın Soyuz uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Maezawa, asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Boykonur Uzay Üssü'nden yola çıkacak.

Ülkesinin en büyük alışveriş sitesi Zozotown'ın sahibi olan 45 yaşındaki Japon milyarder Yusaku Maezawa sıra dışı medyatik davranışlarıyla tanınıyor. 2017'de Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 111 milyon dolar ödeyen Yusaku Maezawa, 2018 sonunda paranın mutluluk getirip getirmeyeceğini görmeleri için Twitter'da 1000 takipçisine toplam 9 milyon dolardan fazla para dağıtacağını açıklamıştı. 

Maezawa'nın en büyük tutkularının başında ise uzay geliyor.

Elon Musk ve Jeff Bezoss’un girişimleri ile dünya kamuoyunda önemli bir yer tutan uzay turizminde yarın bir ilk daha gerçekleştirilecek. Japonya’nın en zengin 30. insanı olarak bilinen Yusaku Muaazewa, Federal Uzay Kurumu’na ait olan Soyuz MS-20 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek.

Japon milyarder uzaya gidiyor... Dönerken yanında getireceği şey şaşırttı

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Kazakistan Baykonour Uzay Üssün’nden Türkiye saati ile 10.38’de fırlatılacak olan Soyuz-2.1a roketinde Maezawa’nın yanında asistanı Yozo Hirano ve Rus kozmonot Aleksndr Misurkin de olacak. Ekibin ISS’de 12 gün kaldıktan sonra 20 Aralık 16:41’de ise Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

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MAEZAWA’NIN YOĞUN PROGRAMI

Maezawa daha önce yaptığı konuşmalarında, ISS’e gittiğinde yapmak istediklerinden bahsetmişti. İlk sırada ise bir çocuğun isteği üzerine ISS’den dünyaya hava getirmek geliyor.

Maezawa hava getirmenin dışında yörüngede kağıt uçak uçurmayı, havaya sabun köpüğü üflemeyi, yıldırım ve meteor yağmurlarına şahit olup kayıt altına almayı ve spor yapmayı istediğini belirtmişti.

 

Japon milyarder uzaya gidiyor... Dönerken yanında getireceği şey şaşırttı

EŞİNİ SOSYAL MEDYADAN ARADI

Milyarder geçtiğimiz sene de uzay yolculuğunda kendine hayat arkadaşı arıyordu. Japon milyarder başvuruda bulunacaklardan 20 yaşın üzerinde olmalarını, erkek arkadaşlarının bulunmamasını ve "uzaya ilgi duymalarını" istemişti.

Maezawa yolculuk için başvuru yapan 27 bin 722 kadına teşekkür etmiş, bu kararı kişisel nedenlerle aldığını açıklamış ve vazgeçmişti.

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#Yusaku Maezawa#Uluslararası Uzay İstasyonu#Uzay Turizmi

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