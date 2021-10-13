Işınla beni Jeff! William Shatner 90 yaşında uzaya çıkarak rekor kıracak

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Uzay Yolu serisinde oynadığı unutulmaz Kaptan Kirk karakteriyle bilinen William Shatner 90 yaşında uzaya çıkarak uzaya giden en yaşlı insan olma rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Yolculuk, Amazon’un da sahibi milyarder Jeff Bezos’un uzay turizm şirketi Blue Origin’in yeni New Shephard roketiyle yapılacak. 12 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanırken olumsuz hava koşullarından ötürü bir gün ertelenen uçuş Türkiye saatiyle bugün 18:00’de gerçekleştirilecek. Uçuşun tamamı internetten yayınlanacak.

Shatner, ilk olarak 1966’da ekranlara çıkan Uzay Yolu serisi dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Bu hayranlardan biri olan Bezos, Shatner’ı yolcusu olmaya bizzat davet etti.

Yaklaşık 10 dakika sürecek olan yolculukta genellikle uzayın başlangıcı olarak kabul edilen 100 km irtifadaki Karman hattının üzerine çıkılıp yolcuların ağırlıksızlığı deneyimlemesi sağlanacak. Uçuş tamamen otomatik olduğundan Shatner'ın hiçbir zaman geminin komutasını almasına gerek kalmayacak. Yolculukta ona bir Blue Origin yöneticisi ve iki biletli müşteri eşlik edecek.

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Bu, temmuz ayında bizzat Bezos’un bindiği ilk uzay yolculuğundan sonra Blue Origin’in yaptığı ikinci mürettebatlı sefer olacak.

Görev öncesinde konuşan Shatner, “Bu yepyeni macera için heyecanlı ve endişeli, biraz gergin ve biraz korku içindeyim. Yüzümü pencereye yapıştırıp pencereden dışarı bakmayı planlıyorum. Uzayın enginliğine ve gezegenimizin olağanüstü mucizesine bakacak, evrendeki kuvvetlerle karşılaştırıldığında dünyamızın ne kadar narin olduğunu göreceğim,” sözleriyle hislerini dile getirdi.

William Shatner, “Hayatını değiştireceğini" beklediği bu deneyimin, insanların gezegene daha iyi davranması gerektiğine olan inancını güçlendirmesini beklediğini ifade etti.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nde Uzay ve Toplum profesörü Dr Timiebi Aganaba’ya göre bu uçuş sadece Uzay Yolu hayranları için önemli olmakla kalmayıp uzay turizmi meraklıları için de bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu öne sürdü. "80 - 90 yaşında insanların uzaya çıkıyor olması, bunun için insanüstü bir astronot olmanız gerekmediğini göstermeye yardımcı oluyor" diyen Aganaba, sektörün geldiği noktayı takdir ettiğini dile getirdi.