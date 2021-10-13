Işınla beni Jeff! William Shatner 90 yaşında uzaya çıkarak rekor kıracak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldıTürk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldı#Selim İleri
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Attila Szalai bombası 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...Attila Szalai bombası! 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...#Fenerbahçe
Yargıtaydan Kadir Şeker kararıYargıtay'dan Kadir Şeker kararı#Kadir Şeker
ABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durumABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durum!#Altın Fiyatları
Bu sıralar özellikle dikkat Virüsün yayılma hızını artırıyor...Bu sıralar özellikle dikkat! Virüsün yayılma hızını artırıyor...#Koronavirüs
Işınla beni Jeff Dünya nefesini tuttu... Büyük uçuş bugün'Işınla beni Jeff!' Dünya nefesini tuttu... Büyük uçuş bugün!#William Shatner
Erol Buluttan F.Bahçeye olay gönderme 6. sıra...Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! 6. sıra...#Erol Bulut
Kadıköyde korkunç töre cinayeti Babası ve amcasıyla plan yapmış: 20 yıl sonra...Kadıköy'de korkunç töre cinayeti! Babası ve amcasıyla plan yapmış: 20 yıl sonra...#Cinayet
Gizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altındaGizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altında!#Ftalat
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti#Kazı Kazan
Hakan Çalhanoğlu veda edebilir'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' #Milli Takım
Bir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyorBir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor#Paris Hilton
Ve söz Bülent Ersoyda Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biriVe söz Bülent Ersoy'da! 'Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biri'#Bülent Ersoy
Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... 'Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah...'#Elif Engin
HABERLERDünya Haberleri

Işınla beni Jeff! William Shatner 90 yaşında uzaya çıkarak rekor kıracak

#William Shatner#Jeff Bezos#Blue Origin
Işınla beni Jeff William Shatner 90 yaşında uzaya çıkarak rekor kıracak

Dünya onu Atılgan adlı uzay gemisinin kaptanı olarak tanımıştı... Uzay Yolu serisinin efsanevi oyuncusu William Shatner, bu kez setlerde değil gerçekten uzaya çıkıyor. Her yaştan milyonlarca hayranı olan usta aktörün yolculuğu için nefesler tutulurken 90 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirecek olan Shatner böylelikle kırılması güç bir rekora da imza atmış olacak.

Haberin Devamı

Uzay Yolu serisinde oynadığı unutulmaz Kaptan Kirk karakteriyle bilinen William Shatner 90 yaşında uzaya çıkarak uzaya giden en yaşlı insan olma rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Yolculuk, Amazon’un da sahibi milyarder Jeff Bezos’un uzay turizm şirketi Blue Origin’in yeni New Shephard roketiyle yapılacak. 12 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanırken olumsuz hava koşullarından ötürü bir gün ertelenen uçuş Türkiye saatiyle bugün 18:00’de gerçekleştirilecek. Uçuşun tamamı internetten yayınlanacak.

Shatner, ilk olarak 1966’da ekranlara çıkan Uzay Yolu serisi dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Bu hayranlardan biri olan Bezos, Shatner’ı yolcusu olmaya bizzat davet etti.

Kavga büyüyor... Dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldı Sosyal medyada dalga geçti

İlgili Haber:Kavga büyüyor... Dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldı! Sosyal medyada dalga geçti

Yaklaşık 10 dakika sürecek olan yolculukta genellikle uzayın başlangıcı olarak kabul edilen 100 km irtifadaki Karman hattının üzerine çıkılıp yolcuların ağırlıksızlığı deneyimlemesi sağlanacak. Uçuş tamamen otomatik olduğundan Shatner'ın hiçbir zaman geminin komutasını almasına gerek kalmayacak. Yolculukta ona bir Blue Origin yöneticisi ve iki biletli müşteri eşlik edecek.

Işınla beni Jeff William Shatner 90 yaşında uzaya çıkarak rekor kıracak

Haberin Devamı

Bu, temmuz ayında bizzat Bezos’un bindiği ilk uzay yolculuğundan sonra Blue Origin’in yaptığı ikinci mürettebatlı sefer olacak.

Görev öncesinde konuşan Shatner, “Bu yepyeni macera için heyecanlı ve endişeli, biraz gergin ve biraz korku içindeyim. Yüzümü pencereye yapıştırıp pencereden dışarı bakmayı planlıyorum. Uzayın enginliğine ve gezegenimizin olağanüstü mucizesine bakacak, evrendeki kuvvetlerle karşılaştırıldığında dünyamızın ne kadar narin olduğunu göreceğim,” sözleriyle hislerini dile getirdi.

Çalışanlarından Jeff Bezosa mektuplu ifşa şoku... Elon ne zaman uçacak

İlgili Haber:Çalışanlarından Jeff Bezos'a mektuplu ifşa şoku... 'Elon ne zaman uçacak?'

William Shatner, “Hayatını değiştireceğini" beklediği bu deneyimin, insanların gezegene daha iyi davranması gerektiğine olan inancını güçlendirmesini beklediğini ifade etti.

Işınla beni Jeff William Shatner 90 yaşında uzaya çıkarak rekor kıracak

Arizona Eyalet Üniversitesi'nde Uzay ve Toplum profesörü Dr Timiebi Aganaba’ya göre bu uçuş sadece Uzay Yolu hayranları için önemli olmakla kalmayıp uzay turizmi meraklıları için de bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu öne sürdü. "80 - 90 yaşında insanların uzaya çıkıyor olması, bunun için insanüstü bir astronot olmanız gerekmediğini göstermeye yardımcı oluyor" diyen Aganaba, sektörün geldiği noktayı takdir ettiğini dile getirdi.

İlgili Haberler:

Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldıMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuYargıtay'dan Kadir Şeker kararı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#William Shatner#Jeff Bezos#Blue Origin

BAKMADAN GEÇME!

Bülent Ersoydan Mustafa Kesere cevap: Oturduğum koltuk ona battı

Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e cevap: Oturduğum koltuk ona battı

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!

Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...

Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!