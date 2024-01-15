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İzlanda cehennemi yaşıyor: Lavlar kasabaya ulaştı, evler alev aldı!

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#İzlanda#Yanardağ#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 10:04

Dün, İzlanda'nın güneybatısındaki balıkçı kasabası Grindavík'te yaşanan yanardağ patlaması sonrası lavlar kasabaya ulaştı. Bugün uluslararası ajanslara gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya koydu.

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İzlanda'nın güneybatısındaki balıkçı kasabası Grindavík'te bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez patlayan yanardağ, ülkeyi cehennem yerine çevirdi.

Bu, 2021’den beri İzlanda’daki beşinci volkanik patlama. En son yanardağ patlaması, 18 Aralık'ta başkent Reykjavik'in güneybatısındaki aynı bölgede meydana gelmişti.

İzlanda cehennemi yaşıyor: Lavlar kasabaya ulaştı, evler alev aldı

LAVLAR KASABAYA ULAŞTI: EVLER ALEV ALDI

Sismik faaliyetlerdeki artış nedeni ile bölgedeki bazı evler tahliye edildikten saatler sonra korkulan oldu. İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) patlamanın sabah 8.00'de başladığını söyledi.

Kasabaya 450 metre uzaklıkta oluşan ilk çatlaktan fışkıran lavlar toprak ve kayalardan inşa edilen bariyerleri aştı.

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Öğlen saatlerinde oluşan ikinci çatlaktan sonra lavlar kasabaya indi. Televizyon yayıncısı RUV'a göre lavlar nedeniyle kasabadaki bazı evler alev almış durumda.

İzlanda cehennemi yaşıyor: Lavlar kasabaya ulaştı, evler alev aldı

TAHLİYELER GECE BOYU DEVAM ETTİ, ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Grindavik’in 4 bin sakinin çoğu, bilim insanlarının sismik faaliyete ilişkin uyarıları sonucu tedbir amacıyla 11 Kasım'da tahliye edilmişti. Gelen son bilgilere göre bölgede kalan insanların tahliyesi sabaha kadar sürdü.

İzlanda sivil koruma teşkilatı, alarm seviyesinin en yüksek derece olan "acil durum"a yükselttiğini duyurdu.

Yetkililer, Reykjanes yarımadasının 30 bin sakinine elektrik ve su sağlayan bölgedeki Svartsengi Jeotermal Tesisi’ni de yakından takip ediyor. Kasım ayından bu yana tesisi korumak için bir duvar inşa ediliyordu.

İzlanda cehennemi yaşıyor: Lavlar kasabaya ulaştı, evler alev aldı

"SANKİ BİR FİLM İZLİYOR GİBİYİZ"

Bölge sakinlerinden Sveinn Ari Gudjonsson AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu küçük köyde hepimiz bir aile gibiyiz, herkes birbirini tanır.Bu durumu görmek trajik.Bu gerçek dışı, sanki bir film izliyor gibiyiz." dedi.

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İzlanda'nın Cumhurbaşkanı Guðni Jóhannesson dün gece televizyonda yaptığı açıklamada hiçbir vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığını ancak altyapının tehdit altında olabileceğini söyledi.

İzlanda cehennemi yaşıyor: Lavlar kasabaya ulaştı, evler alev aldı

VOLKANİK AKTİVİTELERLE OLUŞMUŞ ADA

İzlanda "Atlantik ortası sırtı"nda yer alıyor. Yani Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik levhalarının ayrıldığı yerde.

Bu levhalar birbirinden yavaşça ayrılmaya devam ederken, yerkabuğunun altındaki magma da yüzeye çıkıyor. Bu da buranın deprem ve volkan bölgesi olmasını beraberinde getiriyor .İzlanda’da 33 aktif volkanik sistem var.

İzlanda cehennemi yaşıyor: Lavlar kasabaya ulaştı, evler alev aldı

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#İzlanda#Yanardağ#Patlama

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