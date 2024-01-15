Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Avustralya dışişleri bakanı, Batı Şeria'yı ziyareti ve İsrailli rehinelerin aileleriyle görüşmeleri de içeren Ortadoğu turu için yola çıkarken, Gazze'de "sürdürülebilir ateşkes" çağrısında bulundu.
Avustralya, Aralık ayında BM'nin Gazze'de ateşkes kararına destek vermişti. Bu müttefiki ABD ile nadir görülen bir görüş ayrılığı olarak dikkat çekmişti.
Başbakan Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Hamas yenilene kadar savaşa devam edeceğine dair söz verirken, ABD İsrail'i Gazze'deki askeri harekâtını yumuşatmaya çağırdı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Pazar günü CBS'nin Face the Nation programına konuştu. Kirby, 'Düşük yoğunluklu aşamaya geçiş zamanının çok yakında geleceğine inanıyoruz' dedi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD savaş uçaklarının, Yemen'in Husi bölgelerinden Güney Kızıldeniz'de faaliyet gösteren USS Laboon'a doğru ateşlenen bir gemisavar seyir füzesini düşürdüğünü duyurdu.
İsrail'in en büyük destekçisi konumundaki ABD'de tepkiler her geçen gün daha yüksek ses ile dile getiriliyor. Başkan Biden'ın İsrail'in Hamas'a karşı savaşına verdiği desteği protesto etmek için planlanan grev ülkenin bir numaralı gündemi olmaya devam ederken Temsilciler Meclisi Sözcüsü Mike Johnson'dan skandal bir teklif geldi.
Johnson, Gazze politikası konusunda planlanan 'iş bırakma' eylemine katılan tüm federal çalışanların işten atılması çağrısında bulundu.
Johnson, 'ABD'nin müttefikimiz İsrail'e verdiği desteği protesto etmek için işten ayrılan herhangi bir hükümet çalışanı, sorumluluğunu göz ardı ediyor ve vergi mükelleflerinin güvenini kötüye kullanıyor. Kovulmayı hak ediyorlar' dedi.
Johnson, bu kişilere karşı 'uygun disiplin soruşturması' başlatılması için Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı James Comer ile birlikte çalışacağına söz verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tüm rehineler evlerine dönene kadar ABD'nin dinlenmeyeceğini belirtti. Blinken 'Altı Amerikalı da dahil olmak üzere geri kalan tüm rehineler sevdikleriyle yeniden bir araya gelene kadar ABD dinlenmeyecek' dedi.
İsrailli vekil Zvi Sukkot rehine yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Rehine yakınlarından biri Sukkot'a tepki gösterdi ve onu alandan kovdu. Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, rehine yakını İsrailli vekile 'Oğlum onun yüzünden kaçırıldı. Buradan gitmeli o bir katil' diye bağırdı.