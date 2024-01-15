Temsilciler Meclisi Sözcüsü Mike Johnson'dan skandal teklif

İsrail'in en büyük destekçisi konumundaki ABD'de tepkiler her geçen gün daha yüksek ses ile dile getiriliyor. Başkan Biden'ın İsrail'in Hamas'a karşı savaşına verdiği desteği protesto etmek için planlanan grev ülkenin bir numaralı gündemi olmaya devam ederken Temsilciler Meclisi Sözcüsü Mike Johnson'dan skandal bir teklif geldi.





Johnson, Gazze politikası konusunda planlanan 'iş bırakma' eylemine katılan tüm federal çalışanların işten atılması çağrısında bulundu.





Johnson, 'ABD'nin müttefikimiz İsrail'e verdiği desteği protesto etmek için işten ayrılan herhangi bir hükümet çalışanı, sorumluluğunu göz ardı ediyor ve vergi mükelleflerinin güvenini kötüye kullanıyor. Kovulmayı hak ediyorlar' dedi.





Johnson, bu kişilere karşı 'uygun disiplin soruşturması' başlatılması için Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı James Comer ile birlikte çalışacağına söz verdi.