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Dünya
Haber Giriş: 11.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İtalya’ya rekor mülteci akını

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İtalya’ya rekor mülteci akını

Hafta sonu başlayarak dün de devam eden şekilde, İtalya’nın Lampedusa Adası’na 2100’den fazla mülteci geldi. Söz konusu yığılmaya, insan kaçakçılarının sakin suları fırsat bilerek botlarını denize sürmeleri gösteriliyor.

Mülteci akınının, 2021’de bir günde Lampedusa’ya gelen en yüksek sayıdaki mülteci olduğu bildirildi. İtalya’nın göçmen karşıtı lideri Matteo Salvini, “Milyonlarca İtalyan zorluk içindeyken binlerce kaçak göçmeni düşünemeyiz” diyerek Başbakan Mario Draghi ile görüşme istedi. Ülkenin aşırı sağcı muhalefet partisi lideri Giorgia Meloni ise Libya merkezli kaçakçılara karşı denizde donanma barikatı istedi. 20 km2’lik ada, Afrika’nın Avrupa kıtasına en yakın karası olması bakımından önem taşıyor.

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