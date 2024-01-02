İtalya'nın konuştuğu skandal: Vekilin silahı ateş aldı, bir kişi yaralandı! Teste girmemek için dokunulmazlığını kullandı

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İtalya'nın Piedmont bölgesinin Rosazza kasabasında yaşanan olayda, Başbakan Georgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri partisi milletvekillerinden Emanuele Pozzolo'nun da katıldığı yılbaşı partisi tatsız bitti. Pozzolo, beraberinde getirdiği silahını partiye katılanlara göstermek isteyince olanlar oldu. Partide elden ele dolaşan silah “yanlışlıkla” ateş aldı. Olayda bacağından yaralanan 31 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırılırken Pozzolo, silahı partiye kendisinin getirdiğini ancak ateşleyenin kendisi olmadığını söyledi.



Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kasabada evi bulunan 38 yaşındaki Pozzolo, ailesi ile yeni yılı kutladıktan sonra yerel saatle 01.00 sıralarda söz konusu partiye geçtiğini söyledi. Pozzolo silahı ateşleyenin kendisi olmadığını ifade ederken İtalyan basını, milletvekilinin üzerinde bir barut kalıntısının olup olmadığına ilişkin testlerin yapılmaması için dokunulmazlığını kullandığını yazdı.



Demokrat Parti lideri Elly Schein, Başbakan Meloni'nin harekete geçmesini isteyerek, "Bu yetkin olmayan kişiler, ulusal güvenlik bir yana etrafındaki kişiler için bile bir tehlike oluşturuyor" dedi. Başbakan Meloni henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, partiden yapılan açıklamada yaşanan olayın siyasi bir bağlantısının bulunmadığı aktarıldı. Açıklamada, Pozzolo'nun uygun olmayan bir şey yapmış olması durumunda gerekli adımların atılacağı kaydedildi.



Pozzolo, İtalya'nın Kardeşleri partisine üye olmadan önce Matteo Salvini'nin Lig partisine üyeydi ve 2022 yılında milletvekili seçilmişti.