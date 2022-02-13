İtalyan mafyasında müzik! Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor...

Haberin Devamı

“Johnny Fontane, zeytinyağı gibi sesi, olağanüstü çekiciliğiyle geldi ve her şeyi altüst etti.”

The Godfather filminde geçen ve tüm film tutkunlarının hafızalarında canlanacak bu diyalog, “ikon” haline gelen kesik at başı sahnesinin öncesinde sarf edilmişti.

Reddedilmeyecek teklifi elinin tersiyle geri çeviren bir film yapımcısı ve mafya avukatı arasında geçen pazarlık, mafyanın şarkıcısı Johnny Fontane için yapılıyordu. Gerçek hayatta Frank Sinatra ile özdeşleşen Fontane karakteri, mafya için bir tür “imaj ve saygınlık” çalışmasıydı.

The Godfather filminde Frank Sinatra ile özdeşleşen Johnny Fontane karakterinin sanat dünyasında yükselmesi için mafya patronu Vito Corleone her türlü girişimde bulunuyordu.

VAHŞETİN ŞARKISI

İtalyan mafyasının müzik ve müzisyenlerle kurduğu güçlü bağlar çok eskilere dayanıyor. 100 yılı aşkın bir süredir Calabria mafya ailesinin üyeleri kendi aralarında “Malavita” adını verdikleri şarkılar geliştiriyordu. Melodiler geleneksel olarak topluluğun üyeleri tarafından icra edilirken, yeni bir üyenin kabulünü, bir üyenin hapishaneden serbest bırakılmasını veya özellikle başarılı bir intikam eylemini kutlayan ziyafetlerde de hep bir ağızdan söyleniyordu.

Haberin Devamı

Halk ezgileriyle, hareketli “tarantella” dansının bir karışımı olan bu şarkılar, kanlı onur ve saygı kurallarını anlatan mafya argosunu yansıtıyordu. Tahdit ve uyarı ile göz korkutan bu şarkılarda, “Görevlerini ihmal edeni bir hayvan gibi keserim” ve “Biri konuşmaya cesaret ederse onun için bıçağımı bilerim” sözlerine yer veriliyordu.

Ama zaman geçtikçe bu vahşi söylemler de pop kültürüyle birleşti ve daha yumuşak Napolitan ezgileri ile ehlileşti!

NEOMELODİCA’NIN YASAKLANMASI PARLAMENTO GÜNDEMİNDE

İtalyan mafyasının müzikle kurduğu bu ilişki bugün dahi devam ediyor. Son yıllarda geleneksel “Napoliten” ezgileri ile pop müziği harmanlayan ve mafya ailelerinin yaşantılarını, geleneklerini konu alan “Neomelodica”nın geniş kitlelerce benimsenmesi, kamuoyunda farklı tartışmalara neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın önde gelen “Neomelodica" şarkıcısı Tony Colombo’nun mafya ile ilişkileri gün yüzüne çıkınca, yılların tartışması yeniden gündeme geldi. Müzik ve eğlence sektörü mafya için neden bu kadar önemli?

Haberin Devamı

Yirmiden fazla albüm çıkartan ABD başta olmak üzere Almanya, Kanada ve İtalya’da oldukça popüler bir isim olan Colombo’nun Napoli mafyası “Camorra” için kara para akladığı iddia edildi.

Napoli'deki Palapartenope tiyatrosunda sahne alan Sicilya asıllı şarkıcı Tony Colombo... Fotoğraf: Alamy

2019 yılında hayatını kaybeden Camorra patronunun dul eşiyle evlenen, ailenin düzenlediği etkinliklerde sıkça görüntülenen ama organize suçla bir bağlantısı olmadığını her fırsatta yineleyen Colombo, sadece içinde bulunduğu “illegal” işler nedeniyle değil, müziği ile mafyanın popülerliğini arttırdığı için de hedef alınıyor.

İtalya’da mafyanın müzik sayesinde meşruiyetini arttırdığı yetkililer tarafından sıklıkla dile getirilen bir konu. Öyle ki, son yıllarda geniş kitlelerce beğeniyle dinlenen “Neomelodica”nın suçu teşvik ettiği gerekçesiyle İtalyan parlamentosu tarafından yasaklanması dahi gündemde.

Haberin Devamı

‘BU MÜZİK SUÇU TEŞVİK EDİYOR!’

Milletvekili Stefania Ascari, mafyayı yüceltmeyi yasa dışı hâle getirecek bir yasa tasarısını meclis gündemine sundu. Yaptığı konuşmada yalnızca “organize suça yakın” sanatçıları hedef aldığını söyleyen Ascari, Camorra ailesinin "Neomelodica" tarzı müzikle suçu teşvik eden örtülü mesajlar gönderdiğini öne sürdü.

İki yıl önce ülkenin güneyinde bulunan Avellino şehri yakınlarındaki yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan bir grup mafya üyesinin bestelediği ve “Evet, ben bir mahkumum ve bu bir yaşam tercihiydi” sözlerine yer verilen “Si Sto’ Carcerato” şarkısını örnek gösteren milletvekili, “Eğer yüksek güvenlikli bir hapishanede tüm tutuklular Neomelodica şarkılarını dinliyorsa durup düşünmeniz ve bunun nedenini merak etmeniz gerekir” dedi.

Haberin Devamı

Tommy Riccio tarafından seslendirilen ve suçu övdüğü için eleştirilen "Si Sto’ Carcerato" adlı parça.

NEDİR BU NEOMELODİCA?

Neomelodica, 1980’lerin sonlarına doğru, modası geçen Napoliten şarkılarının ardından doğdu. 70’lerin “naif” ve sıcak atmosferinin yerini, şehrin gettolarından yükselen sesler almaya başladı.

Güney lehçesi ile İtalyancayı harmanlayan “Neomelodica” aşkı, cinselliği, uyuşturucuyu ve yıkılan aileleri konu alıyor. En önemlisi de, şarkılar sıklıkla organize suç ailelerinin ve firarda olan mafya “askerlerinin” içinde bulundukları durumlara, polis ile işbirliği yapan mafya üyelerine değiniyor.

Salerno Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Marcello Ravveduto, “Amerika için hip-hop neyse, Napoli için ‘Neomelodica’ odur. Yoksul mahallelerin sesidir” ifadesini kullanıyor.

Haberin Devamı

İNTERNETLE BİRLİKTE YAYGINLAŞTI

Bu müzik türünün ve müzisyenlerin popüler hale gelmesi ise dijital platformlar ile mümkün oldu. İlk başlarda mafya tarafından kontrol edilen küçük yerel radyo istasyonları tarafından yayınlanan “Neomelodica” internetin yaygın kullanılmasıyla, geniş kitleler tarafından daha çok benimsendi.

Diğer taraftan organize suçla hiçbir bağı bulunmayan ve “Neomelodica” sanatçısı Gianni Fiorellino ise olası sansüre karşı tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bugünlerde TikTok'a gidiyorsunuz ellerinde silah ve para tutan gençlerle karşı karşıya geliyorsunuz. Bunlara izin verilirken neden suçla ilgili şarkı sözlerine izin verilmediğini anlamış değilim.”

‘HEM SUÇ ELEŞTİRİLİYOR, HEM DE ÖVÜLÜYOR’

İtalya’nın en önemli müzik festivali Sanremo'da sahne alan ve az sayıdaki “Neomelodica” sanatçısından biri olan Fiorellino, kültürel bir çatışmadan kaynaklanan bir sorunla karşı karşıya olduklarına inanıyor.

“Neomelodica”nın Napoli kültürünü yansıttığını ifade eden Fiorellino, “Harika melodilere sahip olan ve bölgede kök salan bu müzik, Napoliten ruhunun bir tür aynası gibi” ifadesini kullanıyor.

Fiorellino’nun naif görüşlerine rağmen “Neomelodica” parçalarında sıklıkla bölgenin en güçlü ailesi olan Camorra ve Sicilya mafyasının geleneklerine ilişkin göndermeler yok değil.

“Neomelodica” sanatçısı Tommy Riccio'nun seslendirdiği “Nu' Latitante” parçasında geçen adalet ve aileden uzak kalmanın yarattığı duygular üzerine sıklıkla duruyor. Prof. Marcello Ravveduto bu şarkıları içinde yaşanılan koşulların normalleştirilmesi ve haklı çıkartılması olarak gördüğünü ifade ediyor ve şunları ekliyor:

“Bir yandan bu şarkılarla toplumun suça itildiğini belirterek, şartlar eleştiriliyor; öte yandan, ‘ötekilerin’ istediklerini almak için şiddete başvurmalarından gurur duyuluyor.”





‘MÜZİĞE KARŞI CEPHE ALIRSANIZ MAFYAYA PROPAGANDA ALANI SAĞLARSINIZ’

Geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yana mafya aileleriyle bağlantılı olanlar ile mafyanın yarattığı yıkıma karşı olanlar, “Neomelodica” üzerinden sıklıkla karşı karşıya geliyor. Son olarak, mafya karşıtı eylemcilerin, şarkılarında suç örgütlerine yer veren müzisyen Niko Pandetta’yı protesto etmesi ve vereceği konseri iptal etmeye zorlaması gündeme gelmişti.

Gianni Fiorellino ise müziğe yapılan bu müdahalelerin bumerang etkisi gösterebileceğini belirtiyor. Fiorellino, “Müziğe karşı cephe alırsanız ve onunla uğraşırsanız mafyaya yeni bir propaganda alanı sağlamış olursunuz. Evet, gençler üzerine daha fazla baskı kurabilirsiniz ama durum onların kendilerini ifade edecekleri alanları sınırlandırıyor” dedi.