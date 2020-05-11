İtalyan gönüllü, MİT yardımıyla kurtarıldı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Romano’nun 18 ay sonra serbest kalarak özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu. Conte, İtalyan kadının serbest kalmasında yabancı istihbarat biriminin etkili olduğunu açıkladı ancak operasyonla ilgili ayrıntı ve yardım eden ülke ismini vermekten kaçındı. Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Silvia Romano’nun kaçırıldığının anlaşılmasından sonra İtalyan istihbarat birimleri Somali’de etkisi olan MİT’ten destek istedi. MİT’in uzun süredir bölgedeki yerel unsurlar ve toplumda etkisi olan isimler üzerinden yürüttüğü çalışmalar sonrası İtalyan kadının serbest kalması sağlandı. Mogadişu’ya 30 kilometre uzaklıkta bir yerde serbest bırakılan Romano, İtalyan güvenlik birimleri tarafından teslim alındı. Romano, Kasım 2018’de Chakama isimli kasabada kaldığı derme çatma bir kulübede dinlenirken silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı. Eylemi terör örgütü el Kaide’nin Somali kolu olan el Şebab’ın gerçekleştirdiği iddia edilmişti.