İtalya'daki korkunç kazada teleferik kabini 14 kişiye mezar olmuştu... İlk gözaltılar geldi!

İtalya'da 14 kişinin öldüğü teleferik kazası sonrası yapılan inceleme sonucu 3 şüpheliye 'Acil durum frenlerini devre dışı bıraktılar' suçlaması yöneltildi.

Geçtiğimiz pazar günü meydana gelen korkunç kaza dünya gündemine bomba gibi düşmüş, olay yerinden kazanın boyutunu açıkça ortaya koyan acı fotoğraflar servis edilmişti. Kazanın gerçekleştiği teleferik Maggiore Gölü'nden Mottarone Dağı'nın zirvesine gidiyordu.

İtalya'da 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kabininin düştüğü kazaya ilişkin soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Verbania Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda teleferiği işleten şirketin sahibi, şirketin müdürü ve teleferik sisteminin operasyon şefi gece saatlerinde gözaltına alındı.

Savcılığın yaptığı inceleme sonrasında kabinin hat üstünde kaymasını önlemesi gereken acil durum freninin, kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Basında yer alan iddialarda, teleferik sisteminde kabinlerde bulunan acil durum freninin çok kez sorun çıkarması nedeniyle işletme tarafından kasten devre dışı bırakıldığı ifade edildi.

Bu arada, kazada ailesini kaybeden ve olayın tek kurtulan tanığı olan 5 yaşındaki Eitan'ın ise kendine gelmeye başladığı kaydedildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde 23 Mayıs Pazar günü, Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi neticesinde kabinde bulunan 15 kişiden 14'ü hayatını kaybetmişti.

Basında yer alan haberlerde, Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabasıyla yaklaşık 1500 metre yükseklikteki Mottarone kasabasını bağlayan teleferik sisteminde, varışa 300 metre kala kabinin geri kaydığı bu sırada acil durum freninin çalışmadığı ve sonrasında taşıyıcı kablonun kopması sonucu kabinin yere çakıldığı yazıldı.

Salgın nedeniyle uzun süre kapalı kalan Mottarone teleferiği, 26 Nisan'da açılmıştı. Teleferik sistemindeki "anormallikler" nedeniyle son olarak 3 Mayıs'ta bir teknik müdahale yapıldığı belirlendi.

Savcılık, teknik müdahaleyle çözülemeyen sorunların üstesinden gelmek için, kablolar arasına bir "çatal" yerleştirilerek frenin devre dışı bırakılması üzerinde duruyor. İtalyan basını, pandemi süresince kapalı kalan teleferiğin tadilat için de yeniden kapatılması durumunda daha fazla para kaybı yaşanacağı gerekçesiyle yetkililerin bu yöntemi seçmiş olabileceği iddiasına da yer verdi.

Soruşturmayı yürüten Verbania Cumhuriyet Savcısı Olimpia Bossi, gözaltındaki 3 şüpheliye "kasıtsız cinayet", "yaralama" ve "felakete yol açacak şekilde güvenlik önlemlerini ihlal" suçlamaları yöneltildiğini açıkladı.

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