İtalya'da teleferik faciası: 14 kişi öldü... Kurbanların kimlikleri açıklandı

İtalya'daki teleferik faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandıİtalya'nın kuzeyindeki Maggiore gölü yakınlarındaki bir teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı.Yaşanan bu kaza sonrası 14 kişi feci şekilde can verdi. Faciadan geriye yürek burkan hikayeler kaldı.Ölüm Roberta Pistolato isimli yolcuyu doğum gününde yakaladı. 40 yaşındaki kadın öldüğü gün doğum gününü kutlamak için bölgeye gitmişti.Kazada doğum gününü kutlayan kadının kocası Angelo Vito Gasparro da hayatını kaybetti.Piacenza şehrinde çalışan Roberta, ölmeden kısa bir süre önce kız kardeşine 'Teleferiğe gidiyoruz' yazan bir mesaj göndermişti.Deniz seviyesinden 1500 metre yukarıda bulunan teleferik bir aileden 3 kuşağın ölümüne neden oldu.30 yaşındaki Amit Biran, 26 yaşındaki karısı Tal, iki yaşındaki oğulları Tom ve Tal'ın ebeveynleri Itshak ve Barbara Cohen'in hayatını kaybeden 14 kişi arasında yer aldığı açıklandı.Çift çocuklarını ziyaret etmek için bölgeye gelmiş ve tüm aile Alp'lerde tatil yapmak için buluşmuştu.Amit ve Tal'ın beş yaşındaki en büyük oğlu Eitan ise kazadan sağ kurtuldu. Ancak doktorlar çocuğun hayati tehlikeyi henüz atlatamadığının altını çiziyor.Ölenler arasında 54 yaşındaki Vittorio Zorloni, 38 yaşındaki nişanlısı Elisabetta Persanini ve çiftin beş yaşındaki oğlu Mattia da yer aldı.29 yaşındaki nişanlı çift Alessandro Merlo ve 27 yaşındaki Silvia Malnati de trajedide ölenler arasındaydı.Pazar günü kuzey İtalya'daki Mottarone dağının tepesine yaklaşırken teleferiği destekleyen bir telin kırılması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetmişti.Söz konusu teleferik hattının, Kovid-19 salgını tedbirleri sonrasında 24 Nisan'da yeniden faaliyete açıldığı açıklandı. En son 2016 yılında yenilenen teleferik ile ilgili soruşturma başlatıldı.