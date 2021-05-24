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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters, sosyal medya
Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 - 11:48 | 

İtalya'da teleferik faciası: 14 kişi öldü... Kurbanların kimlikleri açıklandı

İtalya'da meydana gelen teleferik kazası nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Kurbanların kimlikleri açıklandı. Bununla beraber yürek burkan detaylar ortaya çıktı.

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İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore gölü yakınlarındaki bir teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

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Yaşanan bu kaza sonrası 14 kişi feci şekilde can verdi. Faciadan geriye yürek burkan hikayeler kaldı.

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Ölüm Roberta Pistolato isimli yolcuyu doğum gününde yakaladı. 40 yaşındaki kadın öldüğü gün doğum gününü kutlamak için bölgeye gitmişti.

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Kazada doğum gününü kutlayan kadının kocası Angelo Vito Gasparro da hayatını kaybetti.

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Piacenza şehrinde çalışan Roberta, ölmeden kısa bir süre önce kız kardeşine 'Teleferiğe gidiyoruz' yazan bir mesaj göndermişti.

6BİR AİLEDEN 3 KUŞAK ÖLDÜ

BİR AİLEDEN 3 KUŞAK ÖLDÜ

Deniz seviyesinden 1500 metre yukarıda bulunan teleferik bir aileden 3 kuşağın ölümüne neden oldu.

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30 yaşındaki Amit Biran, 26 yaşındaki karısı Tal, iki yaşındaki oğulları Tom ve Tal'ın ebeveynleri Itshak ve Barbara Cohen'in hayatını kaybeden 14 kişi arasında yer aldığı açıklandı.

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Çift çocuklarını ziyaret etmek için bölgeye gelmiş ve tüm aile Alp'lerde tatil yapmak için buluşmuştu.

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Amit ve Tal'ın beş yaşındaki en büyük oğlu Eitan ise kazadan sağ kurtuldu. Ancak doktorlar çocuğun hayati tehlikeyi henüz atlatamadığının altını çiziyor.

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Ölenler arasında 54 yaşındaki Vittorio Zorloni, 38 yaşındaki nişanlısı Elisabetta Persanini ve çiftin beş yaşındaki oğlu Mattia da yer aldı.

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29 yaşındaki nişanlı çift Alessandro Merlo ve 27 yaşındaki Silvia Malnati de trajedide ölenler arasındaydı.

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Pazar günü kuzey İtalya'daki Mottarone dağının tepesine yaklaşırken teleferiği destekleyen bir telin kırılması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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Söz konusu teleferik hattının, Kovid-19 salgını tedbirleri sonrasında 24 Nisan'da yeniden faaliyete açıldığı açıklandı. En son 2016 yılında yenilenen teleferik ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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