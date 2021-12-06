İtalya’da 'süper yeşil geçiş' uygulaması yürürlüğe girdi

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Dünyada yükselişe geçen koronavirüs vakalarının ardından ülkeler, salgını kontrol altında tutabilmek için yeni tedbirler almaya başladı.

İtalya’da hükümet, aşısız kişilere sert tedbirler koymaya başlarken, bugünden itibaren uygulanmaya başlanan 'süper yeşil geçiş sertifikası' ile artık aşı olmamış kişiler spor etkinliklerine, sinema salonlarına ve restoran gibi yerlere kabul edilmeyecek.

Ülke genelinde birçok mekana ve etkinliğe giriş için zorunlu tutulan 'yeşil geçiş sertifikası' daha önce aşı yaptıranlara, koronavirüsü geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara verilirken, Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararlar ile artık yalnızca aşı yaptıranlara veya koronavirüsü atlatanlara verilecek.

Yeni tedbirler kapsamında, sağlık çalışanlarına uygulanan zorunlu aşı politikasına tüm okul personeli, polis ve ordu da dahil edildi. Aşı olmayan çalışanların ise, birkaç günde bir test vermeleriyle mevcut şartlarda işe gidip gelmelerine izin verilecek.



POLİS DENETİMLERİ ARTACAK

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İtalya’da bugün yürürlüğe giren “süper yeşil geçiş sertifikası” ile artık aşı olmamış kişiler oteller ile müzelere giremeyecek ve otobüs, tramvay, metro da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Polis özellikle yeni yıl etkinlikleri boyunca, kontrollerini sıkılaştırarak restoran, alışveriş merkezi ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık yerlere rastgele denetlemeler gerçekleştirecek. Kabalık dış mekanlarda ise maske takmak zorunlu olacak.

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin “güçlendirilmiş yeşil geçiş sertifikası” olarak nitelendirdiği yeni tedbirler, 15 Ocak’a kadar geçerli olacak.

Hükümet, ülkenin dört bir yanında gerçekleşen “aşıya ve yeşil geçişe hayır” protestolarını yasaklayarak kontrol altına almaya çalışıyor.

Ülkede 12 yaşından büyük kişilerin yüzde 85’inin aşılandığı da biliniyor.