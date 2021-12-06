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Son dakika... Omicron neden daha bulaşıcı? İlk sonuçlar yayınlandı

#Koronavirüs#Omicron#Dünya
Son dakika... Omicron neden daha bulaşıcı İlk sonuçlar yayınlandı

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken Omicron'un arkasındaki sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Yapılan son araştırmaya göre, Omicron soğuk algınlığına neden olan başka bir virüsün parçalarına ev sahipliği yapıyor olabilir. Araştırmacılar bu durumun varyantın 'daha bulaşıcı' yapısını açıklayabileceği görüşünde.

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Dünya tabiri caizse haftalardır Omicron varyantı ile yatıp kalkıyor. İlk olarak Güney Afrika'da görülen varyant onlarca ülkeye yayıldı. Virüsün daha bulaşıcı olabileceği ihtimali ise onu dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline getirdi.

New York Post'ta yer alan habere göre, bilim insanları Omicron'un neden diğer varyantlara oranla daha bulaşıcı olduğunu keşfetmiş olabilir.

Zira Cambridge, Massachusetts merkezli bir veri analizi firması olan Nference'da görev alan araştırmacılar, Omicron'da soğuk algınlığına neden olabilecek bir genetik kod parçası buldular.

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Çalışmanın yazarlarından Biyoloji Mühendisi Venky Soundararajan, söz konusu parçanın Omicron'un bulaşıcılığını açıklayabileceği görüşünde.

Aynı çalışmaya göre, bu durum varyantın daha bulaşıcı ve yalnızca hafif veya asemptomatik enfeksiyona neden olduğu anlamına gelebilir.

Varyantın ilk görüldüğü Güney Afrika'dan gelen veriler bu çalışmayı destler nitelikte. Zira yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Omicron vakalarının hemen hemen hepsi hafif semptomlara sahip.

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Ancak söz konusu araştırma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından incelenmiş değil.

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CDC'DEN 'AŞI' AÇIKLAMASI

Bilim dünyası Omicron'u daha iyi anlamak için pek çok çalışmaya imza atarken ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yeni açıklamalar geldi.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, 'Aşıların omicron varyantına karşı ne kadar iyi çalışacağını henüz bilmiyoruz' dedi.

'Omicron'un önceki varyantlardan daha fazla mutasyona sahip olduğunu biliyoruz' diyen Walensky ABC'ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Henüz bilmediğimiz şey, ne kadar bulaşıcı olacağı, aşılarımızın ne kadar işe yarayacağı, daha ciddi hastalıklara yol açıp açmayacağı.'

Yaklaşık 15 eyalette birkaç düzine Omicron varyantı vakasının tespit edildiğini belirten CDC Direktörü Delta'nın hala vakaların yüzde 99.99'unu oluşturduğunun altını çizdi.

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