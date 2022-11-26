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Son dakika: İtalya'da heyelan: 8 kişi hayatını kaybetti

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#İtalya#Heyelan#Şiddetli Yağış
Son dakika: İtalyada heyelan: 8 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 14:16

İtalya'nın Tiren Denizi'nde yer alan Ischia Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda 8 hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntülerde binaların ve araçların çamur altında kaldığı görüldü.

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İtalya'nın güneybatı kıyısında yer alan Napoli Körfezi'nin kuzeyindeki Ischia Adası’nda etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelana yol açtı.

Bazı evler toprak altında kalırken, çok sayıda araç sel sularına kapılıp sürüklendi.

Son dakika: İtalyada heyelan: 8 kişi hayatını kaybetti

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İtfaiye teşkilatı ise kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
Son dakika: İtalyada heyelan: 8 kişi hayatını kaybetti

EN AZ 100 KİŞİ MAHSUR KALDI

Evlerde elektrik ve su kesintisi yaşanırken, bazı yollar çamur ve molozlar nedeniyle kapandı. Adanın henüz ulaşılamayan bölgelerinde en az 100 kişinin mahsur kaldığı öğrenildi.
Son dakika: İtalyada heyelan: 8 kişi hayatını kaybetti

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İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi Ischia adasındaki toprak kaymasında doğrulanmış bir ölüm olmadığını söyledi.

Piantedosi gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda teyit edilmiş bir ölüm yok, kurtarma operasyonlarında bazı zorluklar var çünkü hava koşulları hala kötü" dedi.

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#İtalya#Heyelan#Şiddetli Yağış

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