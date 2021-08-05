MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsviçre'de iddialı proje... 2.5 saatlik yolculuk 17 dakikaya iniyor!
GeriDünya İsviçre'de iddialı proje... 2.5 saatlik yolculuk 17 dakikaya iniyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 05.08.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

İsviçre'de iddialı proje... 2.5 saatlik yolculuk 17 dakikaya iniyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsviçre'de iddialı proje... 2.5 saatlik yolculuk 17 dakikaya iniyor!

İsviçre merkezli bir startup 2.5 saat süren yolculuğu 17 dakikaya indirecek hyperloop sisteminin prototipini tamamladı. Sadece iki yıl önce kurulan şirket projesini dört ila beş yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

İsviçre, Monthey merkezli Swisspod isimli firma, Alpler'in altında yüksek hızlı hyperloop sistemi geliştirmek için geri sayıma geçti.

Projeyi test etmek için oluşturulan minyatür prototipi bitiren şirket iddialı açıklamalarda bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu tren saatte 1200 kilometre hıza ulaşabilecek.

İsviçrede iddialı proje... 2.5 saatlik yolculuk 17 dakikaya iniyor

Şirket bu sayede ulaşımın normal trenlere kıyasla 9 kat daha hızlı yapılacağı iddiasında.

Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Denis Tudor'a göre geliştirdikleri sistem sayesinde 2.5 saat süren Cenevre - Zürih yolculuğu 17 dakikaya düşecek.

Sadece iki yıl önce kurulan şirket projesini dört ila beş yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyor. 

: İlginizi Çekebilir

HYPERLOOP NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem yolcuları taşıyan kapsüllerin bir yerden diğerine fırlatılması için hava basınçlı tüplerden oluşan bir ulaşım sistemi kurulmasını öngörüyor.

İlk olarak 1910'da ABD'li mühendis Robert Goddard tarafından önerilen konsept, milyarder girişimci ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın girişimleri ile yeniden gündeme gelmişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi