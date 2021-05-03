Ä°sviÃ§re'nin Basel kentinde evsizlerden kurtulmak iÃ§in sunulan Ã¶neri Ã¼lkede krize neden oldu. DÃ¼nyanÄ±n en zengin Ã¼lkeleri arasÄ±nda yer alan Ä°sviÃ§re'nin hÃ¼kÃ¼metiÂ evsizlik sorunuyla baÅŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaÂ Ã§are buldu.

Ãœlkede yaÅŸayan evsizlere Avrupa'da diledikleri bir lokasyonaÂ gitmeleri iÃ§in trenle seyahat kuponu dÃ¼zenlenecek,Â evsizlereÂ de 20 Ä°sviÃ§re frangÄ± (yaklaÅŸÄ±k 22 dolar) verilecek.Â Buna karÅŸÄ±lÄ±k, bireyler belirli bir sÃ¼re Ã¼lkeye dÃ¶nmeme sÃ¶zÃ¼ veren bir sÃ¶zleÅŸmeye imza atacak.

SÃ¶zleÅŸmeye uymayanlar, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek.Â Yetkililer, 21 evsizin ÅŸimdiden teklifi kabul ettiÄŸini belirtti.

Basel hÃ¼kÃ¼metinin bu Ã¶nerisi ise Ã¼lkede bir Ã§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.







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