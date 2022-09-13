İsveç’te radikal sağın yükselişi

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NATO adayı İsveç’te önceki gün yapılan genel seçimlerde Başbakan Magdalena Andersson’un Sosyal Demokrat Partisi yüzde 30.5 ile birinci oldu. Ancak bu partinin hükümet kurma şansı düştü. Sandıkların yüzde 90’ının açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, sağ blok partiler yüzde 49.7, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48.8 oy aldı.

İKİNCİ PARTİ OLDULAR

349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 175 milletvekili, sol blok partileri de 174 milletvekili çıkarma hakkı kazandı. Seçimlerde radikal sağ çizgideki İsveç Demokratlar Partisi’nin (SD) oy oranını yüzde 20.6’a kadar yükselterek ülkenin en büyük ikinci partisi olması dikkat çekti. Sağ blok partilerinin azınlık hükümeti kurmaya çalışacağı ve bu hükümete aşırı sağcı SD’nin destek vereceği öne sürülüyordu. Ancak SD lideri Jimmie Akesson, “Hükümet görüşmelerinde hiçbir oluşumu dışarıdan desteklemeyeceğiz, hükümet ortağı olmak istiyoruz” dedi. Andersson hükümeti, İsveç’in NATO üyesi olması için başvuruda bulunurken Türkiye, PKK ve FETÖ gibi teröristlerin teslim edilmesini şart koşmuştu.