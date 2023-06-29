İsveç’te bayram günü provokatif eylem

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NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’te polis, Kurban Bayramı’nın ilk gününde başkent Stockholm’deki bir cami önünde Kuran yakma eylemine izin verdi. Provokatif eylemi gerçekleştiren kişinin daha önce reddedilen talebini mahkemeye taşıdığı ve davayı kazandığı belirtilirken, İsveç polisi kentteki merkez camisinin önünde güvenlik önlemleri aldı. İsveç basınında, kentte çıkması olası şiddetli protestoların önlenmesi için ülkenin dört bir yanından takviye ekipler çağrıldığı aktarıldı.

MAHKEME İZİN VERDİ

Irak’tan İsveç’e iltica eden 37 yaşındaki Salwan Momika isimli protestocunun, daha önce şubat ayında Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakma talebiyle İsveç polisine başvurduğu ancak güvenlik endişesiyle izin verilmediği belirtildi. Momika polisin reddini yargıya taşırken, iki hafta önce görülen duruşmada mahkeme eylemin gerçekleştirilmesine yeşil ışık yaktı. Momika polise ilettiği başvuruda, “Stockholm’deki büyük cami önünde Kuran hakkındaki fikrimi ifade etmek için onu yırtıp yakacağım” ifadelerini kullanmıştı. Eyleminin İsveç’in NATO üyeliğini hedef almadığını da savunan Momika, daha önce yerel basına verdiği demeçte, “Beni kabul eden ve onurumu koruyan bu ülkeye zarar vermek istemiyorum. Niyetim NATO sürecini sabote etmek değil” demişti.

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Dün öğle saatlerinde Stockholm merkez camisi önüne gelen Momika, “Bunu yapmama izin vermezseniz burada demokrasi yok demektir” dedi. Alanda yaklaşık 200 kişi toplanırken, taş atarak eylemi engellemeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. Saldırı sonrası bir olay yaşanmadan kalabalık dağıldı. İsveç polisi, Momika hakkında “etnik bir gruba karşı provokasyon” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BEYAZ SARAY: SAYGISIZLIK

Aşırı sağcı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, 21 Ocak’ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde benzer provokatif eylem gerçekleştirmiş, bu Türkiye ve İslam dünyasının tepkisini çekmişti. Şiddetli protesto gösterilerinin yanı sıra eylem, Stockholm’ün NATO üyelik sürecinin olumsuz etkilemişti.

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Dün, günlük basın brifinginde İsveç’teki eylem sorulan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, “Dini metinlerin yakılmasının ve tahrip edilmesinin saygısızca, incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin her zaman münasip olmayabileceğini sürekli dile getirdik” dedi. “Bu konuda açıklamayı İsveç hükümeti ve güvenlik güçlerine bırakıyoruz” şeklinde konuşmasını sürdüren Patel, Türkiye’yi İsveç’in katılım protokolünü onaylamaya çağırdı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının, İsveç’in NATO üyeliğini görüşmek üzere 6 Temmuz’da Brüksel’de bir araya gelmeleri bekleniyor.

FİDAN: İZİN VEREN SUÇ ORTAĞIDIR

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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır.”

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Yüksek mahkeme bunun ‘düşünce özgürlüğünün bir parçası’ olduğunu savunarak gösterinin önlenemeyeceğine karar vermiş. Hem polisin gözetimi temin edilmiş hem yargının kararıyla bu menfur, çirkin, müptezel saldırının önü açılmıştır. Kabul etmek mümkün değildir.”

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İsveç Yüksek Mahkemesinin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz. Bu lanetli eylemlere karşı en güçlü şekilde mücadele edeceğiz.”

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PUTİN: BİZDE KURAN’A SAYGISIZLIK OLMAZ

Kurban Bayramı dolayısıyla bir camiyi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde Kuran’a saygısızlığın anayasal suç olduğunu söyledi. Özerk Dağıstan bölgesinde Derbent kentinde Cuma Camisi’ne giden Putin, “Diğer ülkelerde (Kuran’a) farklı davrandıklarını, insanların dini duygularına saygı duymadıklarını, üstelik bunun suç olmadığını söylediklerini biliyoruz... Bizde ise saygısızlık ve inançlar arası bölünmeyi kışkırtmak bir suçtur” dedi. Kuran hediye edilen Putin bu açıklamayı, NATO adayı İsveç’te Kuran yakma eylemine izin verilmesi sonrasında yaptı.