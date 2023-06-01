İsveç tarihi kararı böyle duyurdu: Son adımı attık... Dünyanın gözü Türkiye'den gelecek haberde

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İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

Bugün itibari ile yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç'in bu adımını yorumlayan Bloomberg 'İsveç, bugüne kadarki en katı terör yasalarının yürürlüğe girdiği Perşembe günü NATO'nun 32. üyesi olma planlarının yeniden yoluna gireceğini umuyor' dedi.

İSVEÇLİ BAKAN: SON ADIMI ATTIK

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, yeni terör yasasının yürürlüğe girmesinin Türkiye ile geçen yıl imzalanan anlaşmanın son adımı olduğunun altını çizdi.

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Billstrom, önümüzdeki haftalarda Türkiye'den temsilcilerle yapacağı toplantıda üyelik yolunda büyük bir adım atılmasını umduğunu söyledi.

İsveçli bakan, 'Bu toplantının ardından onay gerçekleşecek' diyerek iddialı bir açıklamaya imza attı.

İsveç, 2022’de "terörle mücadelede güvenlik güçlerinin alanını daha da açmak için" anayasada değişikliğe gitmişti. 1 Ocak 2023’de yürürlüğe giren anayasa değişikliklerinin ardından "terörle mücadeleyi ilgilendiren" birçok yasada da uyum çalışması yapılmıştı.

NATO'DAN ANKARA'YA KRİTİK ZİYARET

Norveç’in başkenti Oslo’da bugün düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yakın gelecekte Ankara’yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç’in NATO üyeliği konusunda görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Norveç’in başkenti Oslo’da bugün düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına konuşan Stoltenberg açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in olası katılımını nasıl sağlayabileceğimizi ele alma konusunda yakın gelecekte Ankara'ya da gideceğim.'

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'ŞU ANA KADAR HIZLI BİR KABUL SÜRECİ OLDU'

Stoltenberg, Türkiye ve diğer müttefiklerin geçen yıl Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya’yı üyelik için davet ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

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'Tüm müttefiklerin ve Türkiye'nin İsveç'i tam üye olmaya davet ettiğini ve bunun Madrid'deki son zirvede gerçekleştiğini unutmamalıyız. Şu ana kadar bu çok hızlı bir kabul süreci oldu çünkü Finlandiya ve İsveç Mayıs ayında başvuruda bulundu. Finlandiya zaten üye oldu ve İsveç'in de üye olacağından eminim. Bunun mümkün olduğunca erken gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Benim mesajım İsveç'in üyeliğinin İsveç için iyi olduğu, İskandinav ülkeleri için iyi olduğu, Baltık ülkeleri için iyi olduğu ve aynı zamanda NATO için de iyi olduğudur. Bu NATO'yu daha güçlü kılacak ve aynı zamanda Türkiye ve tüm müttefikler için de iyi olacaktır. Yakın gelecekte Ankara'ya gideceğim ancak tarih henüz belli değil.'

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YASA İLE NELER DEĞİŞECEK?

1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezası verilebilecek. Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişleyecek.