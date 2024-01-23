İsveç bugün Meclis’te

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Protokol, geçen ay sonunda Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Dışişleri Komisyonu’nun raporunu tamamlamasının ardından, İsveç’in NATO’ya katılımını içeren protokolün bugün AK Parti yönetimi tarafından Genel Kurul’da görüşülmesinin talep edilmesi bekleniyor. Grup önerisi kabul edilirse uluslararası sözleşme üzerinde görüşme açılacak ve sonrasında oylama yapılacak. Sözleşme üzerinde Genel Kurul’da Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay konuşacak. Protokol TBMM’de kabul edilirse İsveç’in NATO üyeliği için son adres olarak Macaristan Parlamentosu’nun onayı beklenecek.