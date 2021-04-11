İstihbarat raporları ile ortaya çıktı: Kuzey Kore, balistik füze denizaltısının montajını bitirdi

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin en tartışmalı lideri Kim Jong-un, neredeyse günaşırı gündeme gelmeye devam ediyor.

Ülkesi koronavirüs salgınında ekonomik anlamda zor günler geçiren Kim Jong-un bir yandan görkemli askeri geçit törenleri düzenleyip düşmanlarına gözdağı verirken bir yandan da yaşanan krizleri ortaya koyarak herkesi şaşırtmıştı.

Ülkenin lideri Kim Jong-un'un oldukça önem verdiği askeri proje için flaş bir açıklama yapıldı.

ABD ve Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladığından şüphelenildiğini açıkladı.

ABD ve Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladığından şüphelenildiğini duyurdu. Dev denizaltının suya indirilmek için doğru zamanı beklendiği ifade edildi.

"ABD’YE BASKIYI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN BEKLENİYOR"

Güney Kore medyasına konuşan yetkililer, "Hem Güney Kore hem de ABD istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'nin Temmuz 2019'da ortaya çıkarılan 3 bin tonluk denizaltının yapımını çoktan bitirdiği değerlendirmesini yaptı. Yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'ye karşı baskıyı en üst düzeye çıkarmak da dahil olmak üzere, denizaltının stratejik bir etki yaratması için doğru zamanlamayı gözden geçirdiğini değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, geçtiğimiz haftalarda Biden yönetimi dönemindeki ilk füze denemesini yaparak tepkileri üzerine çekmişti.

ABD ve Japonya yaptığı açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki adet balistik füze fırlattığını doğrulamıştı.

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