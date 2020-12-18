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DHA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kim Jong-Un tekne kaptanını infaz ettirdi

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Son dakika... Kim Jong-Un tekne kaptanını infaz ettirdi
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Son dakika haberleri...Kuzey Kore'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Asiayı (RFA) 15 yıldır dinlediğini söylemesinin ardından infaz edildi.

Dünyanın en kapalı ülkesi yolan Kuzey Kore’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kuzey Kore'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen RFA radyosunu 15 yıl boyunca dinlediğini itiraf edince, Kuzey Kore yönetimi tarafından yüzlerce balıkçının önünde vurularak infaz edildi.

Güney Kore medyası tarafından servis edilen haberde 50’den fazla gemiden oluşan bir filonun sahibi olan Choi'nin, mürettebatından birinin onu liman kenti Chongjin’deki bir üssün yetkililerine ihbar ettikten sonra gözaltına alındığını ve ardından balıkçıların önünde tek kurşunla infaz edildiği aktarıldı.

 

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