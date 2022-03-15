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İşte savaşın en acımasız yüzü... Hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı

#Ukrayna#Rusya#Mariupol
İşte savaşın en acımasız yüzü... Hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı

Rus bombalarına hedef olan Mariupol’daki kadın doğum hastanesinde çekilen bir kare simge olmuştu. Sedyede kanlar içinde yatan hamile bir kadın, korkudan bembeyaz kesilmiş yüzüyle etrafa bakıyordu. Maalesef o kadın ve bebeği tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti...

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RUSYA’nın kuşatma altında tuttuğu Ukrayna’nın Mariupol kentinde, 9 Mart günü bombalanan doğum hastanesinden sedyeyle çıkarılan hamile kadın ve bebeğinin kurtarılamadığı ortaya çıktı. Dünyayı dehşete düşüren fotoğrafta hamile kadın, harabeye dönen hastanenin molozlarının arasında taşınırken elleriyle kanlı karnını tutuyordu. Kadının yüzünün korkudan bembeyaz olduğu görülüyordu.

‘BENİ DE ÖLDÜRÜN’

Hava saldırısı sonrası kadın, yakındaki bir başka hastaneye nakledildi. Doktorlar kendisini hayatta tutmaya çalışırken sezaryenle alınan bebeğini kaybettiğini anlayan anne adayı, “Beni de öldürün” diye bağırmaya başladı. Cerrah Timur Marin, getirildiğinde kadının leğen kemiğinin ezilmiş ve kalçasının çıkmış olduğunu dile getirdi. Doktorların bebeği sezaryen ile aldığını belirten Marin, “Ancak yaşam belirtisi göstermedi” ifadesini kullandı. Ardından sağlık görevlilerinin kadına odaklandığını ifade eden Marin, “Anneye yapılan 30 dakikadan fazla müdahale de sonuç vermedi. Maalesef her ikisi de öldü” sözleriyle hem kadının hem de bebeğin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini aktardı.

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İşte savaşın en acımasız yüzü... Hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı

MARİANA ŞANSLIYDI

Doğum yapmak üzere aynı hastanede bulunan bloger Mariana Vishegirskaya, hava saldırısından bir gün sonra Veronika adını koydukları bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Dünya medyasına yansıyan fotoğraf ve videolarda, Vishegirskaya’nın da enkaza dönen hastanenin merdivenlerden aşağı inerken vücudunun battaniyeyle sarıldığı görülüyordu. Rus yetkililer ise çiçeği burnunda annenin de daha önceden kurgulanan bir saldırının aktörü olduğunu iddia etmişti.

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#Ukrayna#Rusya#Mariupol

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