İşte dünyanın en büyük uçağı An-225 Mriya'nın enkazı

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Rus birliklerinin bazı bölgelerden geri çekilmesi ile Ukrayna'daki yıkımın boyutları ortaya çıkıyor.

Ukrayna birlikleri Rus askerlerinden alınan bölgelerin görüntülerini dünya kamuoyu ile paylaştı.

Ülkenin başkenti Kiev dışındaki Hostomel'den gelen yeni görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hostomel Havalimanı'ndaki Rus saldırısında ağır hasar alan dünyanın en büyük uçağı An-225 Mriya'nın enkazı fotoğraflandı.

Ukraynaca rüya anlamına gelen Mriya için inşa edilen devasa hangarın çatısı, delik deşik halde. Görüntülere göre, uçak ise ağır hasar almış durumda.

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Kiev dışındaki Hostomel üssünü ele geçirmek, Putin'in Zelenski'yi devirme stratejisinin ayrılmaz bir parçasıydı.

Zira Kiev'e 20 km uzaklıktaki havaalanının kontrolü kritik önemi nedeniyle defalarca el değiştirdi. Rus askerleri şiddetli çatışmalara sahne olan üsten geri çekildi.

SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Pek çok askeri uzmana göre, havaalanının kontrolü savaşın sonucu için çok önemliydi. Rusya Hostomel'i tutabilseydi, Kiev'e bir saldırı için hava yoluyla asker gönderebilirdi.

RUS MEDYASI ŞOV HALİNE GETİRMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, hava üssünün ele geçirilme kolaylığını öven bir çok video hazırlamış ve bunlar günlerce Rus devlet medyasında yayınlanmıştı.

Hatta Rus medyası bölgenin kendi ellerinde olduğunu ne kadar güvenli olduğunu göstermek için askerlerle birlikte havaalanına uçuşlar gerçekleştirmişti.

RUS BİRLİKLERİ ANİDEN KAYBOLDU

Maxar Technologies'den gelen son uydu görüntüleri Rus birliklerinin bölgeden aniden kaybolduğunu ortaya koydu. Önceki uydu görüntülerinde Rus birliklerinin askeri araçlar etrafına toprak setler inşa ettiği görülürken alan şimdi bomboş.

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Askeri analistler Rusya'nın havaalanından çekilmesini cephede azalan askeri başarının bir başka örneği olarak gösteriyor.

AYNI TAKTİĞİ AFGANİSTAN'DA DA UYGULAMIŞTI

Rus ordusu aynı taktiği 43 yıl önce de uygulamıştı. 27 Aralık 1979'da Sovyet özel kuvvetleri Kabil'deki önemli binaları ele geçirmiş, büyük zırhlı birlikler sınırı geçerken bir hava indirme birimi de başkent Kabil'in yakınındaki havaalanının kontrolünü sağlamıştı.

Bu hamleler ile başkentte hızla ve kansız bir şekilde kukla bir hükümet kurulmuştu.

Dünyanın en büyük nakliye uçağı erkenden imha edildi.

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Söz konusu uçak için inşa edilen devasa hangarın çatısı, delik deşik halde. Ukraynaca rüya anlamına gelen (Mriya) kelimesiyle bilinen uçak, hasar görmüş gövdesi ve motoruyla kaderine terk edilmiş durumda.