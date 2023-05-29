İstanbul’un en iyi 5 hamamı

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COVID pandemisi sonrası turist sayısında büyük bir artış yakalayan Türkiye, tüm dünyanın yakından takip ettiği bir tatil destinasyonu olma yolunda hızla ilerliyor. Gazeteci Jenna Scatena, Türkiye’nin en çok turist çeken kentlerinin başında gelen İstanbul’daki en iyi beş hamamını İngiliz kamu yayıncısı BBC için kaleme aldı. Kentteki onlarca hamamı dolaştıktan sonra hazırladığı listeyi paylaşan Scatena’ya göre İstanbul’daki en iyi hamam Ayasofya Meydanı’ndaki Hürrem Sultan Hamamı. İkinci sırada ise Beyoğlu’nda bulunan Kılıç Ali Paşa Hamamı yer aldı. Listenin üçüncü sırasında Fatih’deki Çemberlitaş Hamamı, dördüncü sırada yine Beyoğlu’ndaki Çukurcuma Hamamı, son olarak beşinci sırada ise Üsküdar’daki Çinili Hamam ziyaretçilere önerildi.





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HAMAM SAYISI 230’DAN 60’A DÜŞTÜ

Makalede bir zamanlar İstanbul’da 230 tane hamam olduğu bilgisi verilirken günümüzde bu rakamın 60 civarında olduğuna değinildi. Hamamların sadece salt temizlik ihtiyacı olarak kullanılmadığı belirtilirken, Scatena’ya göre bu tarihi şehirde yaşayan insanlar yüz yıllar önce, hem fiziksel şifa hem de ruhsal rehabilitasyon sağlamak için su, sıcaklık ve masajın bir kombinasyonunu kurmayı başardı.

2028 HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2028’de turist sayısındaki hedefini 90 milyon olarak açıklamış, 100 milyar dolar gelir beklendiğini belirtmişti. Türkiye’nin 2019’da dünyanın en çok turist alan altıncı ülkesi olduğunu hatırlatan Ersoy, 2021 yılında dördüncülüğe, 2022’nin ilk 11 ayı itibarıyla da üçüncülüğe yükseldiğini dile getirmişti.