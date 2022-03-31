İstanbul görüşmesi sonrasında temkinli bekleyiş

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RUSYA ve Ukrayna teknik heyetleri arasında önceki gün İstanbul’da düzenlenen dördüncü yüz yüze müzakere turunun yankıları sürüyor. Bu turun öncekilere göre daha olumlu bir havada sonuçlanmasıyla Kremlin, Ukrayna’nın başkenti Kiev ile buranın 125 kilometre kuzeydoğusundaki Çernihiv şehirleri çevresindeki askeri operasyonları büyük ölçüde sonlandıracağını açıklamıştı. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy da 25 Mart’ta yaptığı açıklamada “özel askeri operasyonunun birinci aşamasının sona erdiğini, doğudaki Donbas’ın ele geçirilmesine dair ikinci aşamanın başladığını” söylemişti.

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DOSYA PUTİN’DE

Moskova, İstanbul’daki turu temkinli bir tonla karşıladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “İstanbul’daki müzakerelerin olumlu ve pozitif tarafı Ukrayna heyetinin sonunda çözüm öneri planını madde madde kâğıda dökmüş olması. Biz görüşme masasına oturduğumuz günden bu yana onlardan bunu bekliyorduk. Kiev tarafının İstanbul’da masaya konan önerilerinin eski tutumlarından pek ileri gitmediklerini gösteriyor. Dolayısıyla gelinen noktayı pek umut verici bulmuyoruz. Müzakerelerde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Vladimir Medinski önümüzdeki saatlerde Devlet Başkanı Putin’e gelinen noktayı anlatacak. Bundan sonra yeni açıklama beklenebilir” diye konuştu. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “İstanbul’daki müzakerelerin sonuçlarını ileriye dönük olumlu gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi.

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MOSKOVA’NIN İTİRAZI

Kiev yönetiminin İstanbul’da masaya koyduğu “ittifak dışı statü” ve “güvenlik garantileri” planında Kırım’ın statüsünden bahsedilmesinin Rusya tarafından kabul edilir olmadığını dile getiren Kremlin Sözcüsü Peskov, “Kırım, Rusya’nın vazgeçilmez yasal toprağı. Kırım konusunu hiçbir şekilde müzakere konusu etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Ukrayna tarafının masaya koyduğu planda savaşın sona erdirilmesi halinde Kırım ve Donbas’ın statüsünün 15 yıl süreyle müzakere edilmesi öngörülüyor.

ZELENSKİ: OLUMLU AMA…

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Rusya ile müzakerelere dair konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor” dedi. “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir” diyen Zelenski, “Yıkmaya devam eden bir devletin temsilcilerinden gelen sözlere güvenmek için bir neden görmediğini” söyledi. Zelenski ayrıca “Savaş bitene dek ambargoların kalkmasından bahsedilemez” dedi. Bu arada Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev’i kuşatma görevini yerine getiremediği belirtildi. Rusya’nın askeri hareketliliğini radikal olarak azaltacağını söylediği Kiev ve Çernihiv’de saldırılarının sürdüğü belirtildi. Ukraynalı uzmanlar, Rusya’nın Kiev’de operasyonunun zaten ilerlemediğini, dolayısıyla Kiev’de askeri hareketliliği azaltma vaadinin bir taviz olmadığını belirtiyor.

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Kiev’in savunmasından sorumlu Korgeneral Oleksandr Syrskyi önceki gün cephede görüntülendi.

UKRAYNA İSTANBUL’DA NE ÖNERMİŞTİ

- Tarafsız statüye sahip olma ve askeri bloklara katılmama karşılığında kendisine uluslararası güvenlik garantisinin verilmesi.

- Ülkede yabancı ülkelerin askeri üs barındırmaması.

- Rusya’nın Ukrayna’nın AB üyeliğine karşı çıkmaması.

- Kırım ile ilgili görüşmelere ateşkesten sonra başlanması ve 15 yıla yayılması.

- Donetsk ve Lugansk konularında ise anlaşmanın devlet başkanları zirvesinde yapılması.

- Mutabık kalınacak anlaşma metninin Ukrayna’da referanduma götürülmesi.

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BIDEN: GÖRMEDEN BİR ŞEY DEMEM

İSTANBUL’daki müzakere turuna ABD Başkanı Joe Biden’dan değerlendirme geldi. Biden, Rusya’nın Kiev çevresindeki askeri operasyonlarını azaltacağını duyurmasının savaşta önemli bir değişiklik anlamına geldiğine ikna olmadığını söyledi. Biden, Rusya’nın Ukrayna ile süren görüşmelerde ne önerdiği ve Moskova’nın askeri varlığını nasıl yeniden organize ettiğini görmeyi beklediğini de aktardı. Biden, “Göreceğiz. Hareketlerinin ne olduğunu görene kadar anlam çıkarmaya çalışmam” dedi. Pentagon’dan da “Rusya, Kiev’i alma hedefinde başarısız oldu. Ancak bu Kiev’e yönelik tehdidin bittiği anlamına gelmiyor” açıklaması geldi. Biden dün Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüşerek Rusya ile devam eden müzakereler hakkında bilgi aldı. Görüşmede Biden’ın “Ukrayna hükümetinin bütçesine 500 milyon dolarlık yardımda bulunma niyetini Zelenski’ye söylediği” bildirildi.

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RUSYA DONBAS’TA 2014 SINIRLARINA YAKLAŞIYOR

Rus kuvvetlerinin Kiev üzerinde baskıyı azaltırken Ukrayna’nın güney ve doğu bölgelerine yöneldikleri gözlenmeye başlandı. Rusya’nın Donbas’ın parçası saydığı Mariupol kuşatması daralırken, Donetsk ile Lugansk cephelerinde de çatışmaların şiddeti arttı. Ayrılıkçı oluşumlardan Donetsk lideri Sergey Puşilin bölge topraklarının yüzde 60 oranında Ukrayna kuvvetlerinden arındırıldığını ilan etti. Bir gün önce Lugansk ayrılıkçı yönetimi de topraklarının yüzde 80’lik bölümünü kontrol altına aldıklarını duyurmuştu. İki bölgede 2014 sınır hattına gelindiğinde Rus birliklerinin durup durmayacağı ise belirsiz.