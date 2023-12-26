İsrailli yetkiliden Gazze itirafı: İsrail güneyde zorlanıyor

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Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda 80’inci gün geride kalırken İsrail ordusu katliamlarına önceki gün bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi’nin orta kısmında bulunan El Magazi ve El Bureyc mülteci kampları, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırılarda en az 131 Filistinlinin öldüğü, 209 kişinin de yaralandığı belirtildi. Mülteci kamplarının vurulması İsrail’e yönelik tepkileri arttırırken ABD’li Wall Street Journal gazetesine konuşan İsrailli üst düzey askeri bir yetkili, ordunun Gazze Şeridi’nin güneyinde zorlandığını, kontrolü sağlamasının aylar sürebileceğini belirtti. Bölgede beklenenden daha fazla askeri altyapı bulunduğunu ifade eden yetkili, Hamas’ın, askerleri tünellere çekme taktiği uyguladığını, bu sebeple de kayıpların arttığını aktardı.

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‘NETANYAHU GAZZE’YE GİTTİ’

Artan asker kaybı, İsrail kamuoyunda, ABD’nin ‘sivil kayıpları azaltın’ talebiyle ilişkilendirilirken Başbakan Binyamin Netanyahu, Washington’un baskısıyla güç kullanımı konusunda herhangi bir değişiklik yapılmadığını öne sürdü. Tel Aviv’de düzenlenen haftalık hükümet toplantısında konuşan Netanyahu, “Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor ama savaşmaya devam etmek dışında seçeneğimiz yok” ifadesini kullandı. Dün Gazze Şeridi’ne gittiği açıklanan Netanyahu, “Önümüzdeki günlerde savaşı yoğunlaştıracağız. Bu bitmeye yakın olmayan uzun bir savaş olacak” dedi. Önceki gün ordudan yapılan açıklamada hafta sonu 15 askerin daha hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. Son verilere göre 7 Ekim’den sonra ölen İsrailli askerlerin sayısı 500’e yaklaşırken kara harekâtının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 158’e yükseldi.

Binyamin Netanyahu

KAYIPLAR KABİNE’Yİ GERDİ

İsrail ordusunun son kayıpları, savaş kabinesinde de tartışmalara yol açtı. Ekonomi Bakanı Nir Barkat, Netanyahu’yu Hamas’a karşı savaşta askerlerin hayatlarını korumak için yeterli çaba göstermemekle suçladı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Barkat’ın eleştirisine yönelik, ‘sahadaki kuvvetlerin gerekli şekilde korunduğu’ yanıtını verdi.

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‘HAMAS SÜRGÜNE GİTSİN’

İsrailli Times of Israel gazetesi, hükümetin Hamas’ın Gazze’deki önemli liderleri Yahya Sinvar ve Muhammed Deif’ın geleceğine ilişkin yeni bir seçeneği gündemine aldığını öne sürdü. İki ismin serbest bırakılmaması ve Hamas’ın elindeki tüm rehinelerin teslim edilmesi karşılığında başka bir ülkeye gitmelerine izin verebileceği belirtildi.

YAHYA SİNVAR’DAN İLK MESAJ

Diğer yandan Sinvar, 7 Ekim’den bu yana ilk kez bir mesaj yayımlayarak İsrail’e gözdağı verdi. Örgütün siyasi büro üyelerine ve Hamaslı direnişçilere gönderdiği mektupta İsrail güçlerine karşı, yoğun ve benzeri görülmemiş bir savaş yürütüldüğünü ifade eden Sinvar, düşmana çok sayıda can ve mal kaybı yaşattıklarını vurguladı. Öldürülen İsrail askerlerinin sayısının bini aştığını iddia eden Sinvar, İsrail ordusuna karşı pes etmeyeceklerini belirtti.

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İSRAİL, MISIR’IN ATEŞKES TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYOR

İsrailli yetkililer, Mısır’ın yeni takas ve ateşkes teklif ettiğini doğruladı. İsrail haber sitesi Walla’ya konuşan bir İsrailli yetkili, Kahire’nin teklifinin savaş kabinesi toplantısında masaya yatırılacağını söyledi. Üç aşamalı öneride, bir aya uzatılabilecek iki haftalık bir ateşkes, kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılması, 120 Filistinlinin İsrail hapishanelerinden salıverilmesi ve Gazze’nin teknokrat bir idareye bırakılması yer alıyor. Hamas ise, saldırıların devam edeceği geçici değil, kalıcı bir ateşkes istediğini duyurdu.