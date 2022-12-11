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İsrailli vekilden skandal sözler... 'Çok merhametliyiz' dedi ve ekledi: Bir İsrailli anne ağlayacağına bin Filistinli anne ağlasın

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#İsrail#Filistin#Dünya
İsrailli vekilden skandal sözler... Çok merhametliyiz dedi ve ekledi: Bir İsrailli anne ağlayacağına bin Filistinli anne ağlasın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 16:02

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvika Fogel skandal açıklamalara imza attı. İsrail’in Filistinlilere karşı 'fazla merhametli davrandığını' belirten vekil, 'Bir İsrailli anne ağlayacağına bin Filistinli anne ağlasın' dedi.

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Dünya İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvika Fogel'in açıklamaları ile çalkalanıyor.

İngiliz Channel 4 televizyonuna konuşan İsrailli vekil skandal açıklamalara imza attı.

İngiliz gazeteci çatışmalarda daha çok kayıp veren tarafın Filsitinliler olduğuna dikkat çekti ve 'Eğer daha fazla güvenliğe ihtiyacı olan bir taraf varsa bunun Filistinliler olması gerekmez mi?' sorusunu sordu.

Bu soruya 'Kim bana zarar vermek isterse, ben ona zarar veririm. Orantılılık kavramının artık var olmaması gerektiğini düşünüyorum' diyen Fogel sözlerine şöyle devam etti;

'O yüzden size hiç de hoş olmayan bir şey söyleyeyim: Bir İsrailli anne mi bin Filistinli anne mi ağlayacak (diye seçecek olsak), bin Filistinli anne ağlasın.'

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İsrailli vekilin imza attığı skandal bununla da sınırlı kalmadı. Gazetecinin 'Bu ırkçı bir politika' çıkışı sonrası İsrailli vekil şunları söyledi;

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'Biz onlara çok merhametli davranıyoruz. Artık buna son vermeliyiz. Bunun ırkçılıkla ilgisi yok'

Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de Filistinli sivillere açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybedenlerden ikisinin 29 yaşındaki Sidqi Zakarneh ve Tariq al-Damej ve 46 yaşındaki Atta Shalabi olduğu belirlendi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise baskın sırasında 15 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrailli yetkililere göre, bu yıl İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda en az 31 kişi hayatını kaybetti.

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#İsrail#Filistin#Dünya

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